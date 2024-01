Filho de João Gomes nasceu em parto de emergência. Entenda

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle revela que o filho veio ao mundo por meio de um parto cesárea de emergência e mostra novas fotos do bebê

A jovem influenciadora digital Ary Mirelle, que é a namorada do cantor João Gomes, contou que o primeiro filho deles, Jorge, veio ao mundo por meio de um parto de emergência. Ela contou que os médicos optaram por realizar o parto logo após ela realizar um procedimento para remover a cerclagem, que é um método que evite o parto prematuro.

“Fui tirar a cerclagem hoje e tive uma ultrassom para ver ele. E aí tive que fazer uma cesárea de emergência. Depois explico melhor a vocês. Deu tudo certo, Deus é muito bom em nossas vidas”, disse ela nos stories do Instagram.

Logo depois, ela contou sobre estava se sentindo pela manhã, antes de dar à luz. “Logo cedo acordei assustada com um sonho que contei a vocês, no sonho ele ia nascer. João acordou um pouquinho depois e começou a chorar no banho e me abraçou, e começou a chorar também. Antes de ir tirar a cerclagem, Deus falou com a gente. A minha ficha ainda não caiu, mas eu estou tão feliz”, escreveu.

O bebê Jorge está bem e passou a noite no quarto com os pais na maternidade. Tanto que Ary Mirelle mostrou algumas fotos do bebê para os fãs.

O anúncio do nascimento

O cantor João Gomes finalmente é papai! Na noite desta terça-feira, 16, o artista anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle. O primogênito do casal recebeu o nome de Jorge e seus papais o receberam com uma linda publicação nas redes sociais.

Em seus perfis oficiais do Instagram, João e Ary fizeram um post em conjunto para anunciar a chegada de seu herdeiro. Na foto, os três aparecem reunidos na sala de parto, com os rostinhos juntinhos ao de seu filho. Jorge ainda apareceu em uma foto bem de perto em seus primeiros momentos de vida.

Na legenda da publicação, eles celebraram o nascimento do menino. "Seja bem-vindo, filho!

Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", escreveram eles.