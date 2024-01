Nasceu! João Gomes e Ary Mirelle apresentam seu primeiro filho

O cantor João Gomes anuncia o nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle; saiba o nome do bebê!

O cantor João Gomes finalmente é papai! Na noite desta terça-feira, 16, o artista anunciou o nascimento de seu primeiro filho com a namorada, a influenciadora digital Ary Mirelle. O primogênito do casal recebeu o nome de Jorge e seus papais o receberam com uma linda publicação nas redes sociais.

Em seus perfis oficiais do Instagram, João e Ary fizeram um post em conjunto para anunciar a chegada de seu herdeiro. Na foto, os três aparecem reunidos na sala de parto, com os rostinhos juntinhos ao de seu filho. Jorge ainda apareceu em uma foto bem de perto em seus primeiros momentos de vida.

Na legenda da publicação, eles celebraram o nascimento do menino. "Seja bem-vindo, filho!

Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro", escreveram eles, que receberam várias mensagens lindas nos comentários. "Muitas bênçãos pra essa família amada!", escreveu a atriz Maisa Silva. "Deus te abençoe, Jorge!!! Felicidade e saúde pra família de vocês. BEM VINDO!!!", declarou a influenciadora Maria Lina.

"Seja bem-vindo a esse mundão, Jorge!", disse um fã. "Tava quase morrendo de ansiedade querendo ver o rostinho", confessou outro. "Que bebê tão lindoooo", elogiou mais um.

Confira a publicação:

Ary Mirelle passou por cirurgia durante a gravidez

Em novembro, quando estava em seu sétimo mês de gravidez, Ary Mirelle precisou ser submetida a uma cirurgia no útero. A namorada de João Gomesfez um procedimento de emergência no colo do útero para evitar o parto prematuro do feto.

O procedimento se trata de uma cercleragem uterina, onde o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário, uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

"Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela na época.