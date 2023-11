Grávida de João Gomes, namorada detalha cirurgia de emergência: "Arriscado"

Grávida de João Gomes, Ary Mirelle explica como será o procedimento que vai ser realizado nesta quinta, 9

A jovem Ary Mirelle, que está grávida do cantor João Gomes, emocionou os seguidores na noite desta quarta-feira, 8, ao contar detalhes da cirurgia de emergência que será realizada nesta quinta. Ela surgiu emocionada para contar aos fãs o que aconteceu.

Segundo ela, foi detectado um problema que necessita de correção. De acordo com a jovem, esse procedimento costuma ser realizado ainda no início da semana. Agora, ele tem riscos adicionais.

"Não falei nada pra preservar mesmo. Mas vou ter que fazer uma cerclagem de emergência, porque ela é feita no começo da gestação, e eu já estou com 27 semanas. É um pouco mais arriscado porque a bolsa pode estourar, porque o procedimento empurra ela. Por estar sendo feito tardiamente, é um pouco arriscado", disse ela.

Ontem, João Gomes anunciou que cancelou todos os compromissos profissionais para poder estar ao lado da jovem neste momento delicado. Ele publicou um desabafo em suas redes sociais e ganhou o apoio dos fãs.

Eu não quero que ela fique sozinha lá. O neném pode nascer e não tem clima para CD. Amanhã vou me dedicar muito a isso. Meu papel como pessoa, como pai e eu não quero estar longe quando ela está sofrendo. Só tinha expectativa de ir para casa daqui a umas duas semanas, mas vou precisar ir antes. Como eu falo que tudo é no tempo de Deus", disse ele.

