João Gomes reage ao receber convite de grupo internacional para nova música; veja vídeo

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes recebeu convite inédito em primeira mão; confira

João Gomes (21) reagiu ao receber um convite inédito durante sua entrevista ao Podcast CARAS. O ícone do piseiro foi escolhido por um grupo internacional para gravar uma parceria, e o músico não conteve a alegria ao descobrir a novidade.

O grupo que fará a parceria com o artista brasileiro se chama Frontera, e faz bastante sucesso no México e que o próprio artista já havia escutado as músicas. "Estourei, tu é doido! Lá com os mexicanos. Estourei na região inteira", comemorou João Gomes .

Durante a entrevista, o cantor revelou que já tinha vontade de gravar com o grupo, mas achava que a banda ainda não o conhecia. Ele teve a ideia de traduzir algumas canções para o português, porém, não gostou do resultado.

O Grupo Frontera surgiu em 2022, na cidade de Edinburg, no Texas, nos Estados Unidos. A banda é formada por cinco músicos: Adelaido Solís, Alberto Acosta, Carlos Guerrero, Carlos Zamora, Julian Peña Jr. e Juan Javier Cantu. Eles lançaram seu primeiro álbum, El Comienzo, em agosto deste ano.

O artista ainda comentou que não tem restrições quanto a ritmos musicais que gostaria de trabalhar. "Quem não vai gostar é o povo, mas eu vou", contou ele. "Pode chamar para um rock [risos]", completou o músico pernambucano.

João Gomes ainda relembrou uma de suas parcerias mais especiais, com Tarcísio do Acordeon. Segundo o músico, o trabalho foi importante para sua carreira e também pela admiração que tinha pelo músico. "Ele foi muito importante, porque ele já era muito mais desenrolado pela bagagem que já tinha. Ele também foi uma pessoa que gravou a minha primeira música, foi massa para mim."

