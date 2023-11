João Gomes revela que sua namorada irá passar por uma cirurgia: "O neném pode nascer"

Ary Mirelle, namorada de João Gomes, irá passar por uma cirurgia durante sua gravidez e o cantor se mostra preocupado; saiba mais

Na noite desta quarta-feira, 8, o cantor João Gomes apareceu preocupado com sua namorada, Ary Mirelle, nas redes sociais. Grávida, a mãe de seu futuro filho, Jorge, será submetida a um procedimento cirúrgico arriscado na próxima quinta-feira, 9.

Nos stories de seu Instagram, o artista contou que criou expectativas para seu novo álbum ao público, mas que precisará adiar seu lançamento. Em seguida, ele revelou que a situação delicada com sua namorada por um dos motivos do adiamento. No aeroporto, ele afirmou que estava indo ao seu encontro no hospital.

"Tô aqui pegando um voo corrido porque a Ary vai precisar amanhã fazer uma cirurgia. Ela não demonstra para vocês, mas ela vai precisar fazer uma cirurgia porque o colo [do útero dela] é baixo e o bebê está muito pesado. Ele pode nascer a qualquer momento", confessou João.

Por isso, o vaqueiro largou sua agenda de compromissos para ficar ao lado de sua mulher. "Eu não quero que ela fique sozinha lá. O neném pode nascer e não tem clima para CD. Amanhã vou me dedicar muito a isso. Meu papel como pessoa, como pai e eu não quero estar longe quando ela está sofrendo. Só tinha expectativa de ir para casa daqui a umas duas semanas, mas vou precisar ir antes. Como eu falo que tudo é no tempo de Deus", disse ele.

João ainda falou que sua equipe médica se preocupava com a exposição pública da gravidez e por isso o casal ocultou o problema. "Eu espero que vocês entendam por recomendações médicas a gente não expor esse lado da gravidez até agora. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo amanhã e o neném vai ficar bem", disse.

Por fim, ele aproveitou para mandar forças para a Ary e enaltecê-la. "Existe uma mulher muito forte, que não quer demonstrar preocupação, insegurança os medos; E eu quero estar lá com ela pra o que precisar nesse momento", finalizou.