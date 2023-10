Ary Mirelle exibe barriga de grávida em ensaio de fotos fofo ao lado de João Gomes

Ary Mirelle e João Gomes esperam Jorge, primeiro filho dos dois

A família de João Gomes e Ary Mirelle está prestes a aumentar, e os dois não escondem a alegria com a chegada em breve de Jorge, primeiro filho dos dois. Nesta sexta-feira, 27, a estudante de odontologia abriu o álbum de fotos super fofo que os dois fizeram para celebrar a reta final da gravidez dela.

"Deus tem sido tão bom com nós. Agora somos uma família completa, eu amo vocês", escreveu Ary na legenda. "Todo dia é dia de agradecer por vocês em minha vida", completou o músico.

Os fãs o casal encheram os comentários de elogios ao casal: “Muitas bençãos e saúde na vida dessa família linda”, escreveu um, “Meus três amores”, se declarou outra, “Uma foto mais linda que a outra, que esse bebê venha cheio de saúde, casal especial”, comentou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

Ary Mirelle exibe seu corpo sem filtro em novo vídeo

Ary Mirelle agitou as redes sociais nesta semana ao exibir o seu corpo real durante a gravidez. Sem filtro ou edições, ela mostrou a realidade das mudanças em suas curvas enquanto espera o nascimento do primeiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou um vídeo exibindo vários ângulos das mudanças em seu corpo durante a gestação. Só de lingerie, ela mostrou sua barriga em crescimento e suas novas curvas. Inclusive, ela falou sobre pequenas imperfeições que apareceram nesse processo.

"Já tive medo de ter estrias, já tive medo das manchas, já quis evitar as dobrinhas... hoje são minhas marcas mais lindas, a marca do meu maior amor. Que vocês possam se amar com o buchinho de vocês, com as estrias que aparecem, com as manchas mais escuras na pele, com a celulite… Vocês são lindas",disse ela.

Ary Mirelle presenteia João Gomes com carro

João Gomes completou mais um ano de vida e ganhou uma surpresa mais que especial da namorada, Ary Mirelle, que está esperando o primeiro filho do casal.

Em seu aniversário de 21 anos, o artista compartilhou que ganhou um carro de presente da amada. "Ele dizia que eu era bonita igual uma D20, dei uma a ele de presente. Te amoooo, amo sua felicidade", disse ela. "O carro de meus sonhos", comemorou Gomes nos stories.