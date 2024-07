Biah Rodrigues mostra tempo de qualidade com filhos mais velhos após nascimento de gêmeos

A influenciadora Biah Rodrigues, que deu à luz na última semana, mostrou como ela e o marido dividem o tempo entre os bebês e os filhos mais velhos

Biah Rodriguesteve alta recentemente e já está cuidando dos gêmeos, Angelina e Zion, em casa. No entanto, a influenciadora e o marido, Sorocaba, dividem a atenção entre os recém-nascidos e os filhos mais velhos, Theo, de 4 anos, e Nanda, de 3 anos. Nesta terça-feira, a influencer mostrou como ela e o cantor fazem para brincar e distrair as crianças.

No vídeo compartilhado por Biah, ela e Sorocaba testam a confiança dos filhos, correndo pelo espaço amplo da casa em que vivem e vendo se as crianças seguem mais o pai ou a mãe. Enquanto Nanda seguiu a mãe nas duas tentativas, Theo preferiu não seguir nenhum dos dois adultos.

"Enquanto os gêmeos dormem, a gente se diverte e o Theo não segue ninguém", escreveu a influenciadora na legenda. Nos stories, Biah já havia dito, que além das brincadeiras, ela também procura monitorar e conversar com os pequenos após o período de amamentação dos bebês.

Nos comentários, fãs elogiaram a família e se impressionaram com a disposição da jovem após o parto: "Que lindos! Deus abençoe", escreveu uma seguidora da influencer. "Meu deus que lindos, mas não abuse correndo assim", alertou um usuário do Instagram. "Meu deus, essa mulher já está correndo?", escreveu a outra.

Biah Rodrigues reflete sobre laqueadura após parto

Com o aumento da família, Biah foi questionada pelos seguidores se tinha o desejo de parar no quarto filho e se já havia feito a laqueadura das trompas assim que deu à luz. No entando a influenciadora negou a possibilidade de recorrer ao metodo contraceptivo e refletiu sobre o assunto, que classificou como "pesado" para ela:

"Não fiz e nem tenho coragem (de fazer a laqueadura). Essa ideia do 'nunca mais poder ter (filhos)' é muito pesada para mim", declarou ela. Biah também comemorou o retorno para casa com os filhos: "Meu coração está transbordando de alegria".