Filhos gêmeos de Sorocaba e Biah Rodrigues nascem em São Paulo

Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues dá à luz Zion e Angelina, seus filhos gêmeos, em uma maternidade de São Paulo

O cantor Sorocaba e a esposa, a influenciadora digital Biah Rodrigues, já estão com os filhos gêmeos no colo. Ela deu à luz Zion e Angelina em uma maternidade de São Paulo na terça-feira, 9. Mãe e bebês estão bem.

Por enquanto, os pais não se pronunciaram nas redes sociais sobre a chegada dos bebês. O parto foi confirmado pela equipe de Biah à CARAS Digital.

Vale lembrar que os dois já são pais de Theo e Fernanda. Na semana passada, Biah foi internada na reta final da gestação ao ser diagnosticada com influenza.

A escolha dos nomes dos gêmeos

Biah Rodrigues e Sorocaba contaram detalhes sobre a escolha dos nomes dos filhos gêmeos. Sorocaba entregou que estranhou o nome Zion para o filho quando ouviu pela primeira vez. "Na primeira vez que eu escutei, bateu muito duro no ouvido. Zion é um nome diferente, ainda mais do jeito que a gente escreve. É bem diferente. Eu sempre falei para a Biah que queria nomes mais universais, que funcionam em todo lugar, mas ela me convenceu. Realmente, depois, eu acabei gostando. Quando você pensa, todos os nomes já tem um grande vilão ou um grande herói na sua vida. é bem complicado escolher nome. E o Zion como é um nome novo, soou bacana”, disse ele.

E Biah contou que eles discutiram bastante sobre o nome para o menino. "Nós estávamos brigando muito, já que estamos brigando, temos que parar de orar. Onde tem briga, Deus não está. Vamos orar para que a gente entre em um bom senso e Deus nos revele qual é o nome que ele quer que a gente coloque nos bebês. O que ele queria, eu não queria porque não era legal. Nós oramos para que a senhor nos revelasse qual nome gostaria que colocasse nos bebês, porque nossos bebês são dele. A gente queria que fosse um nome suave e que chamasse a nossa atenção. No início, eu ouvi mais de 50 mil nomes, quando chegou no Zion, eu senti algo diferente, meu coração acelerou. No início, ele ficou: ‘Será?’, mas não falou não de cara. Ele deu uma pensada”, afirmou ela.

O nome Zion tem uma origem bíblica. "Eu fui pesquisar o significado e vi que Zion é a tradução de Sião, e eu já tinha colocado no convite do chá revelação”, afirmou ela.

Enquanto isso, o nome da filha deles foi mais fácil de escolher. Os dois gostavam do nome Angelina para a bebê. "A Angelina, a gente demorou um tempinho para chegar nesse nome. A gente buscou o significado desse nome e fala sobre anjo, sobre ser angelical, delicada, feminina. A gente chegou nesse nome e falamos que é isso. Ele transmite doçura e delicada, e é isso que a gente espera da nossa princesa. Que ela seja uma mulher forte, virtuosa, delicada, angelical”, contou a mamãe.

E o papai completou: "Quando eu conheci a Biah, eu falava a chamava de Angelina Jolie dos trópicos, a Angelina Jolie brasileira. Ela parece um pouco, mas parecia mais. Eu adoro esse nome. Angelina ficou bem massa”.