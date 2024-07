Biah Rodrigues revela momentos de parto e ida para UTI: 'Medo'

Após dias do nascimento de seus gêmeos com Sorocaba, Biah Rodrigues revela o que aconteceu no parto com ela e os filhos com cliques emocionantes

A esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues, compartilhou registros emocionantes do parto de seus gêmeos, Angelina e Zion, para contar o que aconteceu com ela e os pequenos após passarem pela cirurgia de cesariana. A influenciadora então comentou sobre ter ido para a UTI depois de dar à luz.

Neste sábado, 13, ela compartilhou uma foto com eles no colo e falou sobre sua passagem pela UTI. Biah Rodrigues ainda revelou o que a fez ficar internada no local. É bom lembrar que, antes da chegada deles no dia 9 de julho, ela já está hospitalizada por ter sido diagnosticada com influenza.

"Eu ainda estava na UTI, mas o coração estava completo, e eu não precisava de mais nada... porque eu já tinha tudo que eu precisava ali", postou o clique com a dupla em seus braços.

Biah Rodrigues então explicou o motivo de ter ido para a UTI: "Minha pressão, que nunca foi alta, subiu muito após o parto, preocupando os meus médicos, que logo tomaram as decisões certas na hora certa! Eu não tinha noção ros riscos... Só pensava em quando eu iria ver novamente os meus bebês...".

A esposa do cantor ainda compartilhou cliques emocionantes da hora do parto e da ida deles para a unidade de terapia intensiva. Além dos gêmeos, o casal já é pai de Theo e Nanda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Biah Rodrigues é internada na reta final da gestação

Pouco antes de conhecer os filhos, a família passou por um susto em decorrência da saúde da mãe dos pequenos. Biah foi diagnosticada com influenza e precisou ser internada, para que fosse acompanhada de perto pelos médicos:

"Peguei influenza e estou internada, mas o bebês estão bem e são monitorados. Tive contrações, porém, sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", contou ela na ocasião. A jovem também mostrou que precisou fazer uma nebulização, por causa da secreção no nariz, mas garantiu aos seguidores que ficaria bem.