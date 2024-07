João Guilherme dá basta em críticas ao seu visual: ‘Sei o que estou fazendo’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator João Guilherme rebate críticas ao seu visual e manda recado sincero

O jeito estiloso e bastante despojado do ator João Guilherme (22) sempre foi assunto entre os interessados pelo universo da Moda, como também alvo de muitas críticas nas redes sociais. Hoje, o filho caçula do cantor Leonardo (60) apresenta um visual mais maduro, porém ainda é foco das atenções. Sobre isso, o artista conversou com a CARAS Brasil, durante o lançamento de uma marca em São Paulo, na noite desta sexta-feira, 16. Ele garante que encara as críticas negativas de forma bastante natural. “Sei o que estou fazendo”, afirma.

“Lido superbem. Primeiro que acho que a opinião sobre a maneira que uma pessoa se veste ou não é gosto, é sobre estilo. Tenho um estilo e não gosto do seu, não significa que o seu estilo é feio, não é assim; porque não é assim que eu trato os outros estilos, sabe? O que não gosto, nunca botaria uma peça, não significa que é feio, que é ruim, que é errado. Então, lido de ótima maneira. Acho que sei o que estou fazendo, gosto do que faço, me visto de uma maneira que eu me sinto bem. Gosto de explorar e me divertir”, ressalta.

“Não vai ser, então, comentários negativos ou comentários, às vezes, ignorantes, de pessoas que não sabem, que vão mudar qualquer opinião minha sobre como eu devo me vestir e o que eu quero apresentar e construir para minha imagem como uma influência”, finaliza.

NUDEZ EM CENA

Também em entrevista à CARAS Brasil, João Guilherme comentou sobre a nudez em cena quente do seriado Da Ponte Pra Lá, que estreou em abril deste ano, na Max, e que ainda está dando o que falar nas redes sociais.

Na trama, seu personagem Enzo aparece completamente nu, tendo relações sexuais com Malu (papel da atriz Gabz), em um carro. Apesar de não ser tão longa, os segundos de cena o fez receber uma enchurrada de elogios na internet.

“Isso é natural do ser humano, essa cena mais adulta. E eu também sou adulto há um tempo, então é bem normal. E rola uma preparação comigo mesmo, como ator, para estar à vontade na hora de fazer esse trabalho (...) Comigo e com quem é meu par em cena. Mas é normal, é mais uma cena, mais um desafio dentro do meu trabalho”, diz