Maya Massafera mostra evolução de sua voz e faz desabafo

Maya Massafera compartilhou um novo vídeo em suas redes sociais para mostrar a evolução da sua voz e aproveitou para desabafar sobre as cobranças

Nesta terça-feira, 16, Maya Massafera matou um pouco a curiosidade dos fãs e publicou um vídeo em sua conta no Instagram para mostrar a evolução da sua voz. "Acho que muitos de vocês já sabem, mas eu fiz duas cirurgias na voz e a minha última cirurgia foi há 15 dias. Então, minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui dois meses e meio, que são três meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês porque eu entendo que muitos de vocês estão curiosos. Afinal, eu trabalho na mídia, eu trabalho na internet, eu trabalho na TV há tantos anos", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que é preciso respeitar o seu próprio tempo também. "Então, eu entendo a curiosidade de vocês. Mas eu preciso também deixar claro que é a minha vida e eu tenho que ir, muitas vezes, no meu tempo. Quando eu resolvi me transicionar, eu queria voltar para o útero da minha mãe, eu quis ficar o mais quietinha e longe de tudo possível. Só que eu voltei para a realidade, para a vida real antes porque começou a sair tanta matéria distorcida minha que eu preferi dar a minha cara a tapa e vim falar para vocês a verdadeira história".

Maya desabafou sobre as cobranças que recebe. "E é o mesmo que está acontecendo com a minha voz. É tanta cobrança de tanta gente para ver se a minha voz está feminina o suficiente que eu resolvi vim aqui dar mais uma vez a minha cara a tapa porque a partir de agora eu posso conversar mais com vocês sobre assuntos que eu quero falar", disse.

Conceito da palavra "travesti"

Maya Massafera aproveitou a repercussão do vídeo para explicar um pouco mais sobre o conceito da palavra "travesti". "Esse primeiro vídeo, como eu sei que vai gerar bastante por causa da curiosidade da voz, eu quero falar sobre a palavra travesti. Eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher travesti. Você sabia que a palavra travesti e mulher trans é a mesma coisa? Quem é mulher trans é travesti e quem é travesti é mulher trans. Eles marginalizaram a palavra travesti e muita gente acha que é um nome pejorativo ou que é quem não fez algum tipo de cirurgia e não tem nada a ver. Para você ser uma mulher trans ou uma travesti, você não precisa de cirurgia", começou.

"As vezes alguém vem fazer um elogio para mim e fala assim 'nossa, você é tão bonita, nem parece uma mulher trans, você parece uma mulher de verdade'. Eu falo 'epa, para aí'. Vários erros, começando pelo erro que eu quero parecer uma travesti, eu quero parecer uma mulher trans porque eu sou. Segunda coisa, eu sou uma mulher de verdade, eu nasci uma mulher. Eu entendo que você vem me fazer um elogio, mas deixa eu te explicar. O que você está querendo dizer é o seguinte: Uma mulher que nasce no corpo que vocês estão pensando, feminino, com útero, com tudo, é uma mulher cis. Eu sou uma mulher trans. As duas são mulheres iguais", completou.

Para concluir, ela comentou sobre a luta que as mulheres trans enfrentam na nossa sociedade. "A nossa luta de mulher trans é uma luta diária e a extensão de lutas históricas. Só sendo uma trans para saber o que a gente passa diariamente, mas eu estou muito feliz. Mas eu também tenho que ir com calma porque são muitas emoções dentro de mim. Quero agradecer todas as mulheres trans que vieram antes de mim porque sem vocês não seria possível eu estar aqui", finalizou.

Recentemente, Maya fez uma publicidade de casa de apostas revelando a voz pela primeira vez e foi bastante criticada.