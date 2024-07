Isis Valverde remarca data do casamento; saiba o motivo

A atriz Isis Valverde, que iria se casar em novembro deste ano, precisou remarcar a data de seu casamento com Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz decidiram remarcar a data do casamento, que estava previsto para acontecer em novembro deste ano. A informação é do portal Leo Dias.

A decisão de adiar a cerimônia aconteceu após a mãe da atriz, Rosalba Nable, ser diagnosticada com câncer de mama. Segundo a publicação, a celebração da união do casal deve acontecer no dia 3 de maio de 2025.

Além da mudança na data, Isis e Marcus também resolveram alterar o local da cerimônia. Antes eles estavam entre Vitória, no Espírito Santo, interior de Minas Gerais, ou em Salvador, na Bahia. Agora, o evento acontecerá no interior de São Paulo e terá a presença de mais de 180 convidados.

Rosalba, mãe de Isis, está em tratamento e através das redes sociais falou sobre a importância do apoio da família nesse momento. "Algumas vezes na vida você encontra pessoas especiais. Aquelas pessoas que mudam sua vida simplesmente por estarem nela e que fazem você acreditar que realmente tem algo bom no mundo. Essas pessoas que sempre seguram sua mão e dizem que vai ficar tudo bem. Isso é para sempre e para sempre não tem fim", disse ela ao compartilhar uma foto em que aparece ao lado do namorado Carlos Wanderson, da filha, do genro, do neto Rael e de algumas amigas.

Isis Valverde celebra aniversário do noivo em festa simples com os herdeiros

No último dia 11, Isis Valverde mostrou que comemorou antecipadamente o aniversário do noivo, o empresário Marcus Buaiz, com uma festa simples em casa. Em suas redes sociais, a atriz revelou que a celebração contou com a presença de seu filho, o pequeno Rael Valverde, e dos enteados, João Francisco e José Marcos.

Apesar do empresário só completar mais um ano de vida daqui há alguns dias, Isis mostrou que ele ganhou um bolo simples para comemorar em casa com toda a família. Em seu perfil no Instagram, a atriz dividiu o clique em que aparece ao lado dos herdeiros e do noivo, e depois mostrou o futuro marido cortando o primeiro pedaço do doce. Na legenda, a artista celebrou sua família e fez uma declaração aos meninos: "Quando a casa fica cheia e o coração transborda! Amo vocês", escreveu. Confira!