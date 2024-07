Maya Massafera divide opiniões ao revelar sua voz pela primeira vez: 'Desgosto'

Fim do mistério! Maya Massafera recebe comentários após revelar como ficou sua nova voz após cirurgia de feminização vocal; veja!

Neste sábado, 13, Maya Massafera finalmente quebrou o silêncio ao surgir falando e mostrar sua voz pela primeira vez após passar por uma segunda cirurgia de feminilização vocal. Em suas redes sociais, a influenciadora compartilhou o resultado da intervenção. No entanto, ela foi criticada por divulgar em uma publicidade para uma casa de apostas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Maya compartilhou um vídeo para revelar sua nova voz e promover a casa de apostas ao mesmo tempo. Mesmo rouca devido à intervenção cirúrgica, a influenciadora digital chegou a emitir alguns sons enquanto falava para divulgar a nova parceria: “Quer dindim no final de semana? Quer dindim?”, iniciou.

“Clica e joga. Mas ó, joga com responsabilidade e maior de 18!", Maya tenta falar enquanto divulga a plataforma de apostas. Contudo, os seguidores da influenciadora não gostaram de ver um momento tão esperado quanto a revelação da voz ser vendida em uma publicidade polêmica e até falaram sobre os desafios para a comunidade.

"Uma vergonha para tanta gente que luta com dignidade pela causa", uma seguidora opinou uma. "Jurando que ia conseguir uma entrevista superexclusiva pra mostrar a voz. Foi com propaganda de jogo mesmo”, disse outra. “Podia ter feito um discurso daqueles sobre inclusão e a comunidade não qual está inserida, mas não, vem divulgar jogo de aposta. Desgosto!, um terceiro criticou.

Vale lembrar que Maya Massafera nunca tinha publicado vídeos com sua voz desde que apareceu pela primeira vez após sua transição de gênero. A modelo já compartilhou que está em tratamento psicológico devido ao desconforto ao ouvir sua voz, além de enfrentar o diagnóstico de disforia após as recentes mudanças.

Aliás, Maya passou por uma nova cirurgia de redesignação vocal no final do mês passado: "Eu falei pra vocês que quando vocês menos esperarem eu viria com essa notícia! Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira, eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida "normal”, ela contou em suas redes sociais.

