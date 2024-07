Maluma se explica após ser visto furioso na final da Copa América

Maluma protagonizou um momento de fúria durante a final da Copa América entre Argentina e Colômbia, e fez questão de explicar o que aconteceu

No último domingo, 14, aconteceu a grande final da Copa América, que foi disputada entre Argentina e Colômbia. O time argentino levou a melhor e venceu a partida por 1 a 0.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o cantor colombiano Maluma completamente furioso durante o jogo. Muitos internautas, inclusive, afirmaram que ele estava brigando com os tocedores rivais.

¡MALUMA, ENFURECIDO!🔥



El artista colombiano, Maluma, fue captado en pleno enfrentamiento con aficionado argentinos, antes del final de la Copa América🏆🔥 pic.twitter.com/qUYsieR4vI — Ecuagol (@ECUAGOL) July 15, 2024

Porém, nesta terça-feira, 16, o artista apareceu em seu Instagram Stories e fez questão de esclarecer a situação. "Eu queria falar um pouco do que aconteceu nessa partida contra a seleção da Argentina, mas primeiro quero parabenizar ao nosso povo colombiano, ao nosso time colombiano, pelo esforço, pela entrega em cada jogo, cada bola, cada minuto, sempre se colocando a cada dia mais no alto”, começou ele.

Em seguida, Maluma afirmou que sua revolta era apenas pelo que estava acontecendo dentro de campo. "Que final, que momentos, que paixão por futebol e, por outro lado, aos argentinos eu mando um abraço muito grande. Felicidades igualmente pela conquista da Copa América. E eu vi por aí rumores de que eu estava brigando, isso é mer**, não acreditem em tudo que vocês veem nas redes sociais, eu não estava brigando com absolutamente ninguém. Eu subi ali porque eu estava gritando junto com as pessoas, com meu próprio time e com o povo da Colômbia, que começou a vibrar, pois a partida estava muito tensa, muito difícil, e aí vocês já sabem da minha paixão por futebol”, concluiu.

Uau!

O cantor colombiano Maluma decidiu agitar a web! Em suas redes sociais, o famoso apareceu completamente pelado, dançando ao som de sua nova música, cobrindo apenas suas partes íntimas com um coco decorado por algumas flores e folhas, fazendo referência ao nome da música.

“Para que roupa se eu tenho um 'COCO LOCO'?”, escreveu o colombiano, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.