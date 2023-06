Maluma dança completamente pelado ao som de sua nova música

Cantor colombiano Maluma usa redes sociais para dançar nu para promover lançamento de música

Nesta sexta-feira, 9, o cantor colombiano Maluma decidiu agitar a web! Em suas redes sociais, o famoso apareceu completamente pelado, dançando ao som de sua nova música, cobrindo apenas suas partes íntimas com um coco decorador por algumas flores e folhas, fazendo referência ao nome da música.

“Para que roupa se eu tenho um 'COCO LOCO'?”, escreveu o colombiano, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No vídeo, Maluma aparece cantando e dançando ao som de sua nova música, Coco Loco, dispensando todo e qualquer tipo de roupa, enquanto segura a fruta na frente de seu corpo, onde estava escrito o nome da canção.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente malucos com o vídeo. “Juan Luis, por que faz isso comigo?”, perguntou uma usuária, usando o nome verdadeiro do colombiano. “São 9h da manhã e eu já estou com desejo de água de coco”, brincou uma outra. “Aqui tranquilamente rezando para que o coco caia”, ironizou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Maluma.

Juan Luis Londoño Arias, mais conhecido como Maluma, é um cantor de reggaeton de 29 anos de idade, nasceu no dia 28 de janeiro de 1994, em Medellín, na Colômbia. Ficou bastante conhecido no Brasil por fazer parcerias com a cantora Anitta. Seu nome artístico é uma junção dos nomes de seus familiares, com as primeiras sílabas de Marlli, sua mãe, Luis, seu pai, e Manuela, sua irmã. Ele é dono de hits como Felices Los 4 e Chantaje, com Shakira.

Recentemente, Maluma precisou passar por uma cirurgia delicada e preocupou seus fãs com notícia

Em setembro do ano passado, um dos maiores cantores latinos da geração revelou que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Em seu perfil nas redes sociais, Maluma preocupou os seguidores ao postar uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo o apoio de seus seguidores. “Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, Maluma legendou a publicação e acalmou seus fãs ao demonstrar que estava confiante de que daria tudo certo.