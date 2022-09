Maluma passa por cirurgia e pede aos fãs: ‘Desejem-me boa sorte’

Cantor que já fez parceria com Anitta, Maluma passa por cirurgia e pede ajuda aos fãs

Um dos maiores cantores latinos da geração e dono de vários hits, inclusive fazendo parceria com a cantora Anitta, Maluma (28) revelou nesta sexta-feira, 2, que vai precisar passar por uma cirurgia. Em seu perfil nas redes sociais, o artista postou uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo energia para sua legião de fãs.

Na legenda, Maluma escreveu: “Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, confiante de que dará tudo certo.

Nos comentários, seus fãs desejaram toda sorte ao cantor. “Boas energias”, “Tudo vai sair super bem”, Todo sucesso na recuperação”, comentaram os seguidores, fazendo com que a postagem batesse 800 mil curtidas em quatro horas.

Anitta posa ao lado de Maluma e cantor brinca que precisa de uma namorada no Brasil

Nas redes sociais, os cantores Maluma e Anitta compartilharam uma sequência de fotos e aproveitaram para criar um mistério sobre um novo projeto musical do cantor latino.

Enquanto nos stories, Anitta aproveitou para ensinar à Maluma algumas frases em portugês, e o cantor brincou: “preciso de uma namorada do Brasil”.

