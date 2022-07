Anitta posa ao lado de Maluma na Espanha e cantor brinca: "Preciso de uma namorada do Brasil"

Anitta e Maluma se reencontraram em um set de filmagem e enlouqueceram os fãs com as fotos

A quarta-feira, 13, começou com um presentão para os fãs de Anitta (29) e Maluma (28). Isso porque, os cantores posaram juntinhos em um set de filmagem.

Nas redes sociais, os cantores compartilharam uma série de selfies e aproveitaram para fazer um suspense sobre o novo projeto musical de Maluma.

Nos stories, Anitta ensinava Maluma algumas frases em português, e Maluma, aproveitou para falar: "Eu preciso de uma namorada do Brasil", brincou para os seguidores da patroa.

No Twitter, Anitta aproveitou para compartilhar uma foto ao lado do cantor, um presentão para os fãs da dupla: "O sonho dos malunitters vivissímo, pronto pra nascer", escreveu ao publicar uma foto com o amigo.

O cantor também compartilhou uma foto ao lado de Anitta em seu perfil no Instagram, e, claro, levou os fãs da dupla à loucura.

Confira as fotos de Anitta ao lado de Maluma:

