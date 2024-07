Maiara aproveita o dia à beira da piscina com maiô diferentão

Com maiô diferentão, a cantora sertaneja Maiara aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina

A cantora Maiara aproveitou a folga nesta terça-feira, 16, para renovar o bronzeado à beira da piscina. E para curtir o dia ensolarado, a irmã de Maraisa decidiu usar um look diferentão.

Através dos Stories do Instagram, a artista postou um vídeo em que aparece ostentando seu corpão ao surgir com um maiô preto feito de crochê, com margaridas bordadas na região dos seios. Ela completou a produção com óculos escuros e deixando os fios soltos.

No começo do mês, Maiara relatou que sofreu um pequeno acidente durante uma trilha que costuma fazer há mais de 10 anos. "Estou morrendo de rir aqui. Eu fiz um vídeo, mas acho que não está indo. Eu resolvi ir na cachoeira hoje, já tem mais de 10 anos que vou nessa cachoeira, nessa trilha. Eu gosto muito de ir cedinho, quem me acompanha aqui já viu. Acordo e vou cedinho."

"Fui hoje, só que está um frio do caramba, eu nunca fiz isso. Me empacotei inteira, coloquei meia, parecia que eu estava indo para o Polo Norte. Mas levei uma queda tão grande, eu caí. Eu estava desse jeito, caminhando com a mão no bolso e com óculos na cara. Aí não tem como, né? Assim cai mesmo", brincou ela.

Confira:

Maiara aposta em maiô de crochê - Reprodução/Instagram

Maiara com maiô de crochê - Reprodução/Instagram

Maiara reflete sobre casamento após suposto término de Maraisa

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, aproveitou um momento do show na cidade de Itabirito, interior de Minas Gerais, para deixar um recado certeiro ao público sobre casamento. Em conversa com os fãs presentes na apresentação, a artista comentou que não se deve romper uma relação por motivos pequenos.

A reflexão aconteceu em meio aos rumores de um possível término entre Maraisa e Fernando Mocó. Após a cantora surgir sem aliança e arquivar as fotos com o empresário em suas redes sociais, os fãs passaram a desconfiar que os dois tenham acabado o noivado.

"Cada história é uma história, né? Cada pessoa é uma pessoa, e cada um é feliz do jeito que quiser. Só acho que é o seguinte: não dá para desistir de um casamento por picuinha, por coisinha pequena, vocês não acham? Não dá. Se você faz um compromisso com alguém e você ama essa pessoa, não é por picuinha que você vai deixar de casar e viver uma vida eterna com ela até que a morte os separe", disse Maiara.