Cesar Filho revela como engatou romance com Elaine Mickely: 'Não queria'

O apresentador Cesar Filho contou como conheceu a esposa, a atriz Elaine Mickely, com quem está casado há 24 anos e tem dois filhos, Luma e Luigi. Neste domingo, 14 o jornalista relembrou a história de amor deles quando um seguidor da amada enviou uma pergunta sobre o assunto.

Ao ser questionada como teria conhecido o comunicador do SBT, a famosa logo pediu para ele contar como tudo começou. Segundo Cesar Filho, ele se interessou pela mulher ao vê-la na televisão. Logo de cara, ele se apaixonou e acabou sabendo mais dela na Revista CARAS até ter a sorte de trombá-la pessoalmente e não perder a chance, pedindo o telefone dela para iniciar a paquera.

"Eu me apaixonei por ela pela TV, aí depois vi na Revista CARAS uma reportagem, dizendo que ela tava chegando em São Paulo, que ela não tinha namorado, que precisava conhecer a noite, comecei a sair, comecei a perguntar pras pessoas: 'Cadê a Elaine Mickely? Quem conhece a Elaine Mickely? Até que um dia, eu tava na festa de aniversário de uma amiga ela chegou: 'eu falei é ela, é ela'", relembrou ele.

Elaine Mickely também deu sua versão: "Foi através da minissérie 'Hilda Furacão' e eu conheci o Cesar em um evento depois dele ter me visto pela TV, a gente se encontrou sem querer numa festa, numa boate, tava passando lá por um acaso e já estava lá no aniversário de uma amiga nossa e aí a gente se encontrou, trocamos o telefone rapidamente, eu não queria passar o telefone pra ele, mas passei, enfim, depois disso foi que a gente foi se conhecendo, se falando, namorando, namoramos um ano e meio, quase dois, depois nos casamos, uma longa e linda história".

Em 1999, o casal começou o namoro até selarem a união em fevereiro de 2000. Em agosto do mesmo ano, Luma nasceu. Três anos depois, eles tiveram Luigi, herdeiro que se casou recentemente na mansão deles. O jovem ainda terá outra festa maior para celebrar a união com a esposa. A primogênita também subirá ao altar e está noiva de um estrangeiro.

Elaine Mickely faz festa de aniversário emocionante em sua mansão

A esposa de César Filho, Elaine Mickely, fez uma festa especial em sua mansão luxuosa para comemorar seu aniversário de 44 anos com muito estilo, amor e deus. Em sua casa, a famosa montou um evento deslumbrante e promoveu uma noite de louvor.

Com muitas flores e usando um vestido rosa nude rendado, a atriz celebrou a data ao lado de amigos e familiares. Alguns famosos como Carlos Alberto de Nóbrega e Celso Portiolli marcam presença no momento intimista. Veja as fotos aqui.