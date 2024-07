Ary Mirelle posta clique e recebe apelo de João Gomes: 'Não poste mais'

O cantor João Gomes se encantou pela foto da namorada Ary Mirelle, e pediu para que ela não postasse mais fotos como aquela por um motivo inusitado

Ary Mirelle compartilhou com seguidores um clique conceitual e encantou os seguidores, entre eles, o namorado João Gomes, com quem teve o primeiro filho, Jorge. Nesta quinta-feira, o cantor comentou na foto da namorada e se derreteu por ela, pedindo para que ela não publicasse mais cliques como aquele. O motivo do pedido inusitado surpreendeu os fãs.

A imagem publicada por Ary se trata de um dos resgistros do ensaio fotográfico profissional feito por ela, onde a influenciadora surgiu com uma maquiagem bem produzida, com olhos marcados.

"Não poste mais fotos assim, porque assim eu me derreto todo", escreveu o cantor que ganhou uma série de elogios pela criatividade na hora de falar da namorada: "Cuida da sua morena, que ela é muito gata", alertou uma seguidora."O próximo neném vem hoje, João", brincou a outra. A brincadeira vêm após uma série de piadinhas do artista para a namorada, dizendo que quer aumentar a família.

João Gomes e Ary passam por susto com o filho

Recentemente, Ary compartilhou com seguidores momentos de tensão vividos após o filho, de sete meses, sofrer com um quadro de bronqueolite. Ainda que o bebê tenha se recuperado bem da doença, a influenciadora contou que precisou correr contra o tempo à procura de diversos especialistas na áres que pudessem ajudá-la com o diagnóstico e cuidados com o pequeno.

Segundo Ary, o bebê contraiu a doença após ficar perto da tia, e irmã da influencer, que estava com um quadro de virose e segurou a criança no colo. A namorada de João ainda fez um alerta aos seguidores sobre os sinais de que os filhos também estão com bronqueolite:

“Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. (...) Febre, tosse, secreção, obstrução nasal, dificuldade para respirar (ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando)", alertou a influencer.