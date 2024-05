Ary Mirelle faz alerta após diagnóstico do filho com João Gomes: ‘Desesperada’

Filho de Ary Mirelle e João Gomes, Jorge passou por momento delicado de saúde e a influenciadora fez alerta sobre o diagnóstico

Na última quarta-feira, 15, Ary Mirelle usou as redes sociais para desabafar sobre um susto que passou recentemente com seu filho, o pequeno Jorge, fruto do relacionamento com João Gomes. A influenciadora digital contou que viveu momentos desesperadores depois que ele foi diagnosticado com bronquiolite e aproveitou para fazer um alerta.

Por meio dos stories no Instagram, Ary compartilhou que seu filho, com apenas quatro meses, finalmente se recuperou da doença. No entanto, a influenciadora revelou que a jornada foi longa e desafiadora, inclusive, ela precisou contar com a assistência de médicos especializados em diversas áreas enquanto o pequeno enfrentava o diagnóstico.

"Aconteceu de meu bebê ter bronquiolite, e eu me via desesperada. Eu não falei nada aqui até que ele melhorasse. Eu queria um fisioterapeuta, uma pediatra, um pneumologista perto do meu filho o tempo todo, e graças a Deus tive assistência. Eu tava desse jeito [chorando] todo dia, perdendo minhas forças e pedindo ajuda a Deus toda”, ela desabafou.

“Jorge está melhor, e consegui cuidar em casa com auxílio de médicos", disse Ary. Na sequência, a influenciadora digital explicou que o pequeno contraiu a doença depois de ter contato com sua irmã, que teve virose. Por isso, a família precisou se dividir para evitar novas contaminações e para que o bebê pudesse se recuperar com tranquilidade.

Por fim, Ary aproveitou para fazer um alerta aos seguidores sobre os sintomas: “Febre, tosse, secreção, obstrução nasal, dificuldade para respirar (ficava formando um buraco embaixo do peito, barriga afundando)", disse a influenciadora, que evidenciou a importância de se atentar aos pequenos e procurar ajuda médica.

Vale lembrar que João Gomes pediu Ary Mirelle em casamento em novembro de 2023, alguns meses após ela anunciar que estava à espera do primeiro filho do casal. Jorge veio ao mundo por meio de um parto de emergência em 16 de janeiro de 2024. A noiva do cantor contou que os médicos optaram por realizar o parto às pressas e apesar do susto, tudo ocorreu bem.

