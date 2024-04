Ary Mirelle se declara ao postar novos cliques em família: "Amo vocês"

A influenciadora digital Ary Mirelle encantou os seguidores das redes sociais ao postar novos cliques com João Gomes e o filho do casal, Jorge

A influenciadora digital Ary Mirelle encantou os seguidores das redes sociais na noite desta terça-feira, 23, ao compartilhar novos cliques em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela postou algumas fotos em que aparece sorridente ao lado do noivo, o cantor João Gomes, e do filho do casal, Jorge, de três meses, e se declarou para eles. "Amo vocês pra sempre", escreveu a famosa, acrescentando um emoji de coração azul.

Os fãs amaram os registros em família, e encheram a postagem de mensagens carinhosas. "Aii que foto linda", disse a atriz e apresentadora Maisa Silva. "Que linda essa família! Deus abençoe sempre vocês!", escreveu uma seguidora. "Olhe a cara de Jorge olhando pra câmera", observou outra. "A família abençoada! Que Deus com sua infinita bondade possa cuidar de vocês. Amo vocês", falou uma fã.

João Gomes, que pediu Ary Mirelle em casamento em novembro do ano passado, alguns meses após ela anunciar que estava à espera do primeiro filho do casal, também se declarou para a noiva e o filho nos comentários. "Eu amo vocês", afirmou o artista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Mirelle (@arymirelle)

João Gomes fala sobre planos de casamento com Ary Mirelle

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor João Gomes falou abertamente sobre quando pretende se casar com Ary Mirelle, mãe de seu filho, o pequeno Jorge. De acordo com o cantor, o casal já mora junto há um tempo e pretende formalizar a união no futuro.

Apaixonado pela noiva, o artista afirmou que já é muito feliz ao lado da parceira. "Eu e a Ary já dividimos o mesmo lar, planos e estamos focados no nosso maior presente que é nosso Jorge. Graças a Deus, construímos uma família linda e sou muito feliz por isso", compartilhou o dono do hit Meu Pedaço de Pecado. Saiba mais!