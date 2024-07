Biah Rodrigues revela qual é a lição após ficar na UTI: ‘Confiar em Deus’

Esposa do sertanejo Sorocaba, Biah Rodrigues conta sobre a chegada dos filhos gêmeos, o susto de ir para a UTI, a amamentação e a rotina com os bebês

A influenciadora digital Biah Rodrigues Fakri está radiante com a nova fase em sua vida ao se tornar mãe de quatro crianças: Theo, de 4 anos, Fernanda, de 2 anos, e os gêmos Zion e Angelina, que nasceram no início de julho. Casada com o cantor Sorocaba, ela conversou com a CARAS Digital sobre a nova rotina e o susto de ter ido parar na UTI logo depois do parto dos gêmeos.

Biah precisou ser cuidada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade ao apresentar sinais de pressão alta e pré-eclâmpsia durante o nascimento dos filhos mais novos. Por isso, ela ficou afastada dos bebês em seus primeiros dias de vida. "Receber a notícia de que precisava ir para a UTI não foi fácil. No entanto, tínhamos uma palavra e isso nos sustentou!", disse ela, que já está ótima e só se recuperando no pós-parto conforme o esperado.

Além de ter que cuidar de sua saúde, Biah também viu um dos bebês precisando de cuidados médicos. Zion teve desconforto respiratório e foi para a UTI Neonatal. "Ver o Zion ir para a UTI foi um dos momentos mais difíceis, mas confiei na palavra que tínhamos e eu sabia que sairia com os dois nos braços", afirmou ela. E foi o que aconteceu: a família teve alta da maternidade no domingo, 14, e já está em casa.

"Graças a Deus, estamos bem. Tivemos alta no domingo, dia 14/07, e já estamos em casa com a família completa. O nascimento dos gêmeos foi um momento inesquecível e cheio de emoções. O parto foi planejado por eles [risos]", afirmou ela, que está contente em ser mãe de quatro crianças. "Estou me sentindo abençoada e realizada. Já tenho experiência e isso me faz sentir mais segura. Deus me deu um grande presente em poder gerar mais duas vidas. Nossa dupla honra".

Inclusive, toda essa experiência na maternidade deixou uma lição importante para Rodrigues. "A principal lição que fica é confiar em Deus e deixá-Lo nos guiar", declarou.

Agora, Biah está envolvida com a rotina agitada de ter uma família grande e nos cuidados com dois bebês ao mesmo tempo. "A rotina está bem agitada, com muitas mamadas, trocas de fraldas e cuidados, mas estamos nos adaptando agora que estamos em casa", afirmou ela, que já percebeu uma característica diferente em cada um dos gêmeos. "Aos poucos estamos percebendo algumas diferenças. Zion gosta de ficar mais tempo mamando, enquanto Angelina mama rapidinho e já dorme", declarou.

Falando em amamentação, a influencer está se saindo muito bem. "A amamentação está indo bem, graças a Deus. Estamos conseguindo estabelecer uma rotina e ambos estão se alimentando adequadamente", afirmou. Inclusive, Biah destacou a parceria com seu marido, que é um paizão para os herdeiros. "Sorocaba está sendo um pai incrível, muito presente e dedicado. Foi ele quem deu o primeiro banho, faz questão desde o nascimento do Theo", contou.

Por fim, Biah Rodrigues destacou o carinho entre os irmãos. Theo e Fernanda já conheceram Zion e Angelina e estão apaixonados pelos bebês. "Foi um momento mágico e emocionante, cheio de amor. Os irmãos mais velhos estão encantados e querem ajudar em tudo. Deus foi muito generoso conosco", finalizou.

Assista ao vídeo do encontro dos quatro irmãos:

