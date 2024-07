Dra. Beatriz Baldi usa dermatologia para transformar a vida de seus pacientes

A dermatologista Dra. Beatriz Franchito Baldi iniciou sua jornada na área em 2006, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Em 2009, tornou-se membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e, desde então, atua na cidade de Assis, no interior de São Paulo.

“Sou a primeira médica da minha família, sempre tive curiosidade e amor pela leitura. Ingressei na faculdade de medicina em São José do Rio Preto, em SP, e, durante minha formação, desenvolvi um interesse especial pela dermatologia”, revela.

Na residência, teve seu primeiro contato com a dermatologia estética. “É uma área transformadora. Me apaixonei pelo impacto positivo que pequenos procedimentos podem ter na autoestima das pessoas”, destaca.

Dra. Beatriz atende com um enfoque humanizado, valorizando o diagnóstico preciso e individualizado. “O feeling do médico é essencial para saber usar essas ferramentas. Utilizo tecnologias de ponta para tratar cada um, sempre de forma única”, diz.

Entre as técnicas oferecidas, estão preenchimentos faciais, toxina botulínica, excisão cirúrgica de tumores de pele, enxertos e retalhos, e correção de cicatrizes de acne, além de cauterização para lesões cutâneas. Também são utilizadas ferramentas como Liftera e Morpheus, para flacidez e contorno facial e corporal, Lavieen e lasers fracionados para rugas e cicatrizes, além de outras para melhorar condições de pele como manchas e acne.

Um dos recursos mais recentes incorporado em sua prática é o ultrassom microfocado, que trata diversas camadas da pele, estimulando a produção de colágeno e melhorando a flacidez. “Além dos avanços tecnológicos, é vital acolher. Acredito que a medicina deve ir além do diagnóstico técnico, envolvendo uma compreensão profunda das necessidades e sentimentos dos indivíduos. O que me motiva é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Às vezes pequenas mudanças fazem toda a diferença”, conclui.

Instagram: @bia_baldi

YouTube: BeatrizFranchitobBaldi