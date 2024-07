Bianca Andrade faz desabafo sobre os efeitos ruins da internet

Bianca Andrade aproveitou o tempo livre para fazer uma reflexão nas redes sociais. Além disso, a famosa desabafou sobre os efeitos ruins da internet

Nesta terça-feira, 16, Bianca Andrade usou as suas redes sociais para fazer uma reflexão sobre os efeitos ruins da internet. Apesar de trabalhar com isso desde muito jovem, a empresária reconheceu que estar o tempo todo online pode ser ruim.

“Passar o dia todo entrando nas redes sociais tem me feito mal. Mas eu sou muito grata pela oportunidade que a internet trouxe para mim e para as pessoas", começou ela. Em seguida, ela contou um pouco mais sobre sua experiência. “Tem hora que eu falo com o universo, papo reto, Deus, o universo, mãe natureza, meus guias espirituais, anjo da guarda… eu reúno a galera e faço perguntas, sou bem literal: ‘Universo, consumir demais redes sociais não está me fazendo bem, só que é meu trabalho, eu sei que eu tenho que estar online, mas ao mesmo tempo, porque eu sinto algo estranho?'”, disse ela.

Bianca ainda indicou para os seguidores um livro sobre o assunto. “Eu estou lendo esse livro aqui, ‘Foco Roubado’, que minha obstetra e médica Karla me passou… As respostas vêm na minha cara. Falei com o meu time semana passada que não queria me envaidecer dos comentários positivos mais. Quero ser apenas grata. Com o coração e não com o ego. Nem todo mundo tem acesso a essa informação, mas com o tempo você começa a se validar pelo que as pessoas dizem e não pelo que você é. É automático. Mensagem: se você tem fé, converse com a sua espiritualidade (do seu jeito, como uma conversa íntima) todos os dias e leia bons livros”, afirmou.

Festa

Na segunda-feira, 15, Bianca Andrade voltou no tempo para comemorar o aniversário de três anos do seu filho, Cris, fruto de seu relacionamento com o também influenciador Fred. Isso porque a empresária se inspirou nos anos 2000 para decorar a festinha do pequeno.

Bianca compartilhou a mesa de doces do menino e um detalhe chamou a atenção: o bolo continha a foto de Cris feita com papel de arroz, fugindo dos bolos modernos de hoje em dia.

Além do bolo bem estilo antiguinho, a disposição de como os docinhos foram arrumados também remete às festas do passado. A comemoração do aniversário de Cris aconteceu na casa de Bianca, em São Paulo.