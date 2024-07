Youtuber lamenta morte de namorada intoxicada por um alimento

O youtuber Billy LeBlanc lamentou nas redes sociais a morte da namorada, Natalie Clark, aos 40 anos, depois de uma refeição que a mulher fez

Billy LeBlanc usou as redes sociais para lamentar a perda da namorada, Natalie Clark, aos 40 anos, após a mulher contrair uma doença bacteriana. Assim como ela, o youtuber também foi diagnosticado com a mesma infecção, mas se salvou após passar 12 dias internado. Segundo o influenciador, ele e Natalia contraíram a bactéria depois de ingerirem ostras cruas em uma viagem.

"Isso é apenas uma mensagem, pois muitos estão me perguntando e é difícil responder a todas. Sim, Natalie morreu. Nós comemos ostras e nos sentimos doentes por alguns dias, então, quando me acordei, ela havia partido", disse o influencer em vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Billy LeBlanc (@justbillyleblanc)

Em decorrência da internação, Billy não soube por muitos dias o que se passava com a saúde da namorada, já que ele a doença fez com que ele ficasse bastante frágil, sem se lembrar de muitas coisas. O rapaz chegou a ser internado na UTI e passar oito dias por lá, entre a vida e a morte.

Natalie deixa um filho, Julian, de 17 anos. Ela e Billy estavam juntos desde 2020, pouco depois do influencer se separar da ex-mulher, Katie LeBlanc, com quem tinha o canal Bratayleys. Billy se tornou popular por causa do canal, mas seguiu na internet com um perfil pessoal após o divórcio.

Saiba mais sobre a doença contraída por Billy e Natalie

Billy e Natalie foram infectados pela bactéria Vibrio vulnificus, um parasita comum no ambiente marinho e hospedado em espécies marinhas. Segundo o Manual das Doenças Transmitidas por Alimentos, da Secretaria da Saúde de São Paulo, a entrada do organismo no corpo pode causar febre, diarreia, cólicas abdominais, vômitos e náuseas.

Em casos mais graves, a bacteria também torna o corpo sensível a choque séptico e a infecções generalizadas. Billy e Natalie, os dois contraíram o parasita após a ingestão de ostras cruas.