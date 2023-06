O que levou Madonna para a UTI? Entenda problema de saúde da cantora

Entenda o problema de saúde que levou Madonna a ser internada na UTI

Madonna (64) precisou adiar a sua turnê de comemoração aos seus 40 anos de carreira após ser internada na UTI nos últimos dias. Nesta quarta-feira, 28, o empresário da cantora publicou um comunicado sobre o estado da artista e explicou que ela contraiu uma infecção bacteriana grave. Entenda o problema de saúde que levou Madonna para a UTI.

"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave que a levou a vários dias de internação na UTI", declarou o empresário de Madonna , Guy Oseary, pelas redes sociais. Segundo o portal do laboratório Fleury, a infecção bacteriana pode ocorrer em qualquer parte do corpo humano: "A infecção bacteriana ocorre devido à proliferação de cepas patogênicas no organismo humano. Pode ocorrer infecção bacteriana em qualquer órgão ou sistema, como pneumonia, meningite e infecção urinária, entre outras".

No caso da cantora, o problema de saúde teria sido grave a ponto de Madonna precisar de intubação, de acordo com o site PageSix. O portal relatou que a artista teria sido encontrada inconsciente no último sábado, 24, e encaminhada às pressas para hospital de Nova York.

A publicação ainda informava que a primogênita de Madonna, Lourdes, teria acompanhado a mãe o tempo todo durante o problema de saúde e que a cantora já estaria liberada da UTI. O empresário de Madonna,porém, compartilhou nas redes sociais que ela ainda permanece sob cuidados médicos: "Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Uma recuperação completa é esperada".

"Neste momento, precisaremos pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Compartilharemos mais detalhes com vocês assim que tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows remarcados", concluiu Guy Oseary sobre o motivo para o adiamento da turnê mundial de Madonna.