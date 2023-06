O que aconteceu com Madonna? Saúde de cantora afetou nova turnê

Nova turnê de Madonna precisou ter início adiado após cantora parar na UTI para tratar de uma infecção

Os fãs da cantora Madonna (64) foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira (28) com notícia referente a saúde da artista, que foi internada após sofrer com uma infecção bacteriana. O estado da diva pop provocou preocupação em sua equipe, que resolveu adiar o início da turnê comemorativa The Celebration.

A artista foi internada às pressas no último sábado (24) e segue em recuperação até o momento. Conforme comunicado compartilhado pelo empresário Guy Oseary, o quadro de Madonna é sério, mas ela segue em observação.

"No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana grave, que a levou a ficar vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. Espera-se uma recuperação completa", disse ele.

Ele também confirmou que a turnê, que teria seu primeiro show agendado para 15 de julho, em Vancouver, no Canadá, vai precisar ser adiado. Conforme a agenda da cantora, o próximo show seria poucos dias depois em Seattle, nos Estados Unidos.

"Neste momento precisaremos pausar todos os compromissos, inclusive a turnê. Informaremos mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para shows remarcados", continuou.

Apesar de Guy Oseary ter tranquilizado os fãs da cantora sobre seu estado de saúde, informações do portal Page Six apontam que a artista foi encontrada inconsciente em Nova York. Além disso, ela teria ficado entubada por uma noite e, mesmo se recuperando, os médicos estão em alerta.

A turnê The Celebration Tour é um projeto comemorativo dos 40 anos de carreira da rainha do pop que vem sendo esperado pelos fãs da artistas com muita expectativa. Isso porque, depois de muitos anos, Madonna estará em viagem por diversos países do mundo, passando não só pela América do Norte, como também pela Europa.

O show pretende relembrar diversos sucessos da cantora, que tem resistido e se renovando a cada década. Até então, foram anunciadas cerca de 84 datas e logo seriam revelados novos detalhes.