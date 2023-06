Aos 64 anos, Madonna preocupa fãs ao ser internada na UTI; veja comunicado

Madonna preocupa fãs ao ser internada na UTI; cantora adiou nova turnê

Uma das maiores estrelas da história da música pop, a cantora Madonna anunciou nesta quarta-feira, 28, que adiou o início da nova turnê. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após o diagnóstico de uma infecção bacteriana grave.

O anúncio foi feito por seu empresário, Guy Oseary, em um comunicado nas redes sociais. Na mensagem curta, não há maiores detalhes sobre o período que ela vai ficar em recuperação.

"No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total", escreveu ele no Instagram.

Ele ainda justificou a decisão de pausar os compromissos agendados. "Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados."

Veja:

TRISTE! Empresario de Madonna acaba de informar que a Rainha está em tratamento de uma infecção bacteriana e que precisará paralisar os ensaios e produção da “The CELEBRATION Tour” por alguns dias. A estreia será adiada. Mais informações em breve. pic.twitter.com/wiS88o4uvD — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) June 28, 2023

Memória CARAS

Antes mesmo de lançar um funk em parceria com Anitta (29) em 2019, a cantora Madonna(64) havia demonstrado para os fãs o quanto era fascinada pelo Brasil. Em 2010, por exemplo, a diva pop esteve nas terras tupiniquins para curtir o Carnaval do Rio de Janeiro. Na época, ela namorava com o modelo e DJ Jesus Luz (36).

A convite do então governador Sérgio Cabral, a cantora estava presente em uma seleta lista de convidados de um camarote especial, onde também passaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia.