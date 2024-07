Hugh Jackman abre álbum de fotos no Rio de Janeiro: 'Um dos locais mais bonitos'

Acompanhado de Ryan Reynolds e outras estrelas, Hugh Jackman passou pelo Brasil para divulgar 'Deadpool & Wolverine', que estreia em 25 de julho

Nesta terça-feira, 16, Hugh Jackman compartilhou um novo álbum de fotos de sua passagem pelo Brasil. O ator, junto de Ryan Reynolds e Emma Corrigan e Shawn Levyveio ao Rio de Janeiro para a divulgação de seu novo longa, ‘Deadpool & Wolverine’.

As celebridades aproveitaram um momento no rooftop de um hotel em Ipanema, na Zona Sul da capital fluminense, na companhia de outras pessoas. Foi nesse mesmo rooftop que tiraram as fotos publicadas por Hugh nesta terça. Em outro post, o ator compartilhou fotos dos bastidores da coletiva de imprensa.

"Não tenho palavras para expressar o quanto eu amo essas pessoas. Nada menos em um dos locais mais bonitos de toda a Terra. Obrigado, Rio", agradeceu o astro. Nos comentários os fãs brasileiros foram a loucura: “Nós te amamos”, escreveu Tatá Werneck, “Espero que tenha gostado do nosso Brasil, te amo”, comentou uma outra fã, “Muito legal ver vocês aqui!!”, disse um terceiro.

"Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas brasileiros no próximo dia 25 de julho. No novo longa da Marvel, Hugh Jackman e Ryan Reynolds voltam a encarnar os icônicos super-herois. Wade Wilson aposentou seu uniforme vermelho e tenta viver uma apática vida de classe média, quando os seus dias são interrompidos por uma grave ameaça ao planeta. Deadpool, então, tem de convencer um ainda mais relutante Wolverine a expor suas garras e juntar-se a ele para derrotar seus inimigos.

Ryan Reynolds curte estadia no Rio de Janeiro e joga bola no Maracanã

Na segunda-feira, 15, foi a vez de seu companheiro de elenco, Ryan Reynolds, compartilhar os cliques da cidade maravilhosa. Nas redes sociais, ele mostrou que está animado com a visita ao Rio de Janeiro e compartilhou um detalhe da rotina para manter a forma de heroi: mesmo em viagem para divulgar o filme, os treinos não param.

"Acompanhar os brasileiros na academia não é fácil", escreveu o astro, que também posou em uma selfie na varanda do hotel em que está hospedado, na zona sul do Rio. O elenco do novo filme da Marvel também teve a oportunidade de conhecer o Maracanã e jogar uma bola ao lado de David Luiz e Pedro, jogadores do Flamengo, estiveram no gramado para receber os atores e o diretor.