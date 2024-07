Mariana Goldfarb desabafa sobre traumas de relacionamentos amorosos

Mariana Goldfarb respondeu algumas perguntas dos seus seguidores nas redes sociais e desabafou sobre traumas de relacionamentos amorosos

Nesta terça-feira, 16, Mariana Goldfarb aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seus seguidores. A famosa abriu o jogo sobre a dificuldade de se relacionar novamente após ter passado por tantos traumas.

"Então, um dos vídeos que eu quero fazer para vocês mais demorado é justamente como é se relacionar de novo depois de ter passado por tantas coisas, né? Que é tão difícil! É tão difícil a gente ser acolhida, ser amada, aceitar o bom, não estranhar que está tudo bem, a paz, o carinho, é um tema", começou ela no Stories do Instagram.

Em seguida, Mariana afirmou que é difícil aceitar coisas boas quando estamos acostumados com coisas ruins. "Ninguém fala muito sobre esse tema porque eu acho que, para mim, é mais difícil ainda! Porque quando a gente está acostumada com o ruim, quando a gente recebe tanta pedra, quando a gente recebe uma flor eu acho que a gente não sabe lidar. Faz o que com isso? Mas a gente está sabendo", disse ela, aos risos.

Mariana Goldfarb assumiu o namoro com o empresário Rafael Kemp em maio desse ano. Foi o primeiro relacionamento público da famosa após o término do seu casamento com Cauã Reymond, em 2023.

Novo visual

A influenciadora digital e nutricionista Mariana Goldfarb surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual. Em suas redes sociais, a famosa revelou que decidiu radicalizar e mudar totalmente a cor dos seus cabelos.

Deixando o ruivo para trás, Mariana apostou em um tom mais escuro e escolheu um novo corte para dar vida às madeixas. A famosa, que deixou avisado ao público que surgiria morena, mostrou o resultado da transformação ainda no salão, em seus stories no Instagram.

No feed, a influenciadora digital publicou um vídeo ressaltando o quanto adorou a mudança. "Eu vou falar uma coisa para vocês, não me entendam mal. Eu sou muito humilde… mas eu estou gata. Dia difícil para as minhas inimigas", se divertiu Mariana Goldfarb, exibindo o novo visual.