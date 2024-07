Mariana Goldfarb surpreende ao radicalizar o visual: 'Superou'

Ex-esposa do ator Cauã Reymond, a influenciadora Mariana Goldfarb impressionou ao exibir a mudança em seu visual; veja como ela ficou!

A influenciadora digital e nutricionista Mariana Goldfarb surpreendeu os seguidores na última quarta-feira, 11, ao surgir com um novo visual. Em suas redes sociais, a famosa revelou que decidiu radicalizar e mudar totalmente a cor dos fios.

Deixando o ruivo para trás, a ex-esposa do ator Cauã Reymond apostou em um tom mais escuro e escolheu um novo corte para dar vida às madeixas. Mariana, que deixou avisado ao público que surgiria morena, mostrou o resultado da transformação ainda no salão, em seus stories no Instagram.

No feed, a influenciadora digital publicou um vídeo ressaltando o quanto adorou a mudança. "Eu vou falar uma coisa para vocês, não me entendam mal. Eu sou muito humilde… mas eu estou gata. Dia difícil para as minhas inimigas", se divertiu Mariana Goldfarb, exibindo o novo visual.

Diversos amigos famosos e admiradores da influenciadora deixaram comentários carinhosos exaltando a beleza de Mariana. "Nossa… Ta se achando né? Pode se achar. Porque tá gata mesmo", declarou uma internauta. "Eu achei que não desse pra ficar mais linda, mas você veio e superou", disse outra. "Gata é pouco! Tá um escândalo de maravilhosa", destacou uma terceira.

"Você é gata todo dia, toda hora Marianaaa", disse a ex-BBB Mari Gonzalez. "Gata Sempreeeeeeeee. Elas que lutem", declarou a apresentadora Ticiane Pinheiro.

Confira o novo visual de Mariana Goldfarb:

Mariana Goldfarb surge com novo namorado em casamento

A nutricionista Mariana Goldfarb compartilhou fotos de um casamento em que marcou presença ao lado de seu novo namorado, o empresário Rafael Kemp. Após assumir o romance com ele no início do mês de junho, a influenciadora encantou ao postar o clique com seu eleito.

Agarradinha com ele, a ex-esposa do ator Cauã Reymond surgiu deslumbrante em um vestido preto ousado. Com o decote profundo até o umbigo, Mariana Goldfarb esbanjou beleza ao exibir a produção para o evento ao lado de seu amado.

"Isabela e Rafael ensinando o que é um casamento", disse ela na legenda do álbum feito em sua rede social. Nos comentários, os seguidores não deixaram de admirar. "Linda demais", elogiaram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.