Kayky Brito comenta sobre volta às novelas após acidente grave

Kayky Brito comentou sobre seu retorno às novelas quase um ano após acidente grave. O ator fará uma participação em Família É Tudo

Felizmente, ao que parece, Kayky Brito já se recuperou totalmente do acidente que o deixou em estado grave e está pronto para voltar às novelas. O ator sofreu um atropelamento no ano passado.

Nesta terça-feira, 16, o artista foi um dos convidados do programa Encontro, exibido pela Rede Globo, e comentou sobre a sua participação na novela Família É Tudo, em que ele dará vida ao vilão Memo.

"O meu personagem, o Memo, vem com uma chantagem em todos os sentidos, para cima da Lupita, personagem da atriz Daphne Bozaski. Agora como Kayky, eu me sinto muito bem, abençoado, estou muito feliz de estar de volta, voltando aos poucos. Mas dessa vez voltarei com tudo, aguardem", disse ele.

Além disso, Kayky reforçou sua gratidão após ter se recuperado. "Para vencer nessa vida, basta estar vivo, basta ser. Acredite nos seus gestos e busque sempre a felicidade e seu sentido, a bondade, e acredite em Deus", concluiu.

Alerta de novo personagem 🚨 O que será que o Kayky Brito vai aprontar em #FamíliaÉTudo? 👀 #Encontropic.twitter.com/9mQ7Ik34AH — TV Globo 📺 (@tvglobo) July 16, 2024

Saiba mais sobre o personagem

Recentemente, Kayky Brito começou a gravar a sua participação na novela Família É Tudo, atual novela das 19h, exibida pela Rede Globo. Na trama escrita por Daniel Ortiz e com direção geral de Cristiano Marques e Adriano Melo, o ator interpreta Memo, um brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu a falar português.

O personagem, que deve aparecer na trama em breve, integra uma famosa gangue no país da América Central e trará preocupação para a secretária ao contar que o abuelito dela corre risco de vida depois de se envolver com os bandidos.

De acordo com Memo, o avô de Lupita fez dívidas de jogo e precisa quitar o débito. Por meio de ligações, ele começa a pressionar a moça para que ela envie dinheiro para seu país natal a fim de salvar o avô da violência.