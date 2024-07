Zezé Di Camargo: verdadeiro motivo de ter recusado músicas para Gusttavo Lima

O cantor Zezé Di Camargo explicou sua decisão de negar a autorização para Gusttavo Lima regravar suas músicas

O cantor Zezé Di Camargo surpreendeu ao revelar o verdadeiro motivo para ter recusado o pedido do cantor Gusttavo Lima para regravar suas músicas. Em entrevista no canal de André Piunti no YouTube, o artista disse que tem outros planos para as canções que ele solicitou.

"Ele gravou, sem minha autorização, sem falar nada comigo, a gravadora veio pedir autorização e eu falei: 'cara, não vou liberar'. Por incrível que pareça, duas músicas fortes, 'Será que foi saudade' e 'Diz pro meu olhar'. 'Pô, mas você não vai liberar para o maior artista do Brasil no momento?'. Mas não é essa a questão, essas músicas estão no meu radar para fazer uma releitura delas para a atualidade, para trazer para o momento. Porque se você pega um fã do Gusttavo Lima ou de qualquer outro artista que tenha 20 anos, ele não vai lembrar dessa música comigo", disse ele.

E completou: "E a partir do momento que ele pegou essa música, ele assume a paternidade da música. Como aconteceu com outros artistas. E quando você for mexer com a música, você praticamente perdeu a música, você vai cantar a música do fulano de tal. Eu tenho direito sobre isso e as pessoas têm que entender isso. Não é por pirraça, por orgulho ou egoísmo. Primeiro, tem que respeitar o seu trabalho. Quando gravam sem a sua autorização, acho um desrespeito muito grande. E quando se não gravam, pedem autorização e você nega, a pessoa tem que entender que aquele é o seu principal produto, é a sua matéria-prima, que você tem uma outra intenção, que está precavendo e protegendo a sua carreira".

Zezé Di Camargo também falou da carreira gospel de Luciano

Em entrevista a André Piunti, o artista Zezé Di Camargo revelou que foi pego de surpresa com a notícia de que Luciano iria lançar um projeto de música gospel e precisou repensar seu futuro na música.

De acordo com Zezé, antes da novidade envolvendo a carreira de Luciano, ele estava planejando uma celebração especial sobre a trajetória da dupla. "Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração aos 30 anos da dupla, mas aí alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda", declarou.

Em seguida, o pai de Wanessa Camargo explicou que também decidiu realizar um projeto solo. "Liguei o pisca alerta e pensei: 'também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã'. Vai que meu irmão vire um evangélico super fiel, que queira só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o 'Rústico', um caminho sem volta. Precisei me precaver", disse o cantor.