Álbum de Iza sobe 43 posições no Spotify após término e traição

Após Iza revelar o término do seu relacionamento com Yuri Lima devido à uma traição, o último álbum da cantora subiu 43 posições no Spotify

A cantora Iza vive um momento delicado em sua vida pessoal. Na última semana, a artista revelou o término do seu relacionamento com Yuri Lima após descobrir que foi traída pelo jogador, que é o pai de sua filha que nascerá nos próximos meses. A bebê se chamará Nala.

Porém, na vida profissional, Iza segue fazendo muito sucesso. Na última semana, entre 5 e 11 de julho, o álbum mais recente de Iza, Melhores da Iza, subiu 43 posições no ranking de álbuns mais ouvidos da semana no aplicativo Spotify.

Na semana anterior, o álbum estava na 155ª posição, agora ocupa a 112ª, que é a mais alta que já atingiu desde o seu lançamento, em março deste ano. O projeto inclui grandes sucessos de Iza, como Meu Talismã, Dona de Mim e Pesadão.

Agradecimento

Poucos dias depois de anunciar o fim do relacionamento, a cantora Iza usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e apoio que está recebendo dos famosos e dos fãs após anunciar que terminou seu relacionamento com Yuri Lima depois que descobriu que foi traída.

"Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser", disse a artista no começo da mensagem postada nos Stories do Instagram.

A artista, que está à espera da primeira filha, que se chamará Nala, afirmou que se sentiu abraçada por todas as pessoas que se manifestaram. "Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês", completou ela.

No vídeo postado para anunciar o fim do relacionamento, Iza foi bem direta. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu...".