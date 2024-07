Iza agradece mensagens de apoio após expor traição: "Vocês me fazem forte"

"Eu não sabia que tanta gente me amava", disse a cantora Iza ao agradecer as mensagens de apoio que está recendo após o fim de seu relacionamento

Na tarde desta quinta-feira, 11, a cantora Iza usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e apoio que está recebendo dos famosos e dos fãs após anunciar que terminou seu relacionamento com Yuri Lima depois que descobriu que foi traída.

"Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser", disse a artista no começo da mensagem postada nos Stories do Instagram.

A artista, que está à espera da primeira filha, que se chamará Nala, afirmou que se sentiu abraçada por todas as pessoas que se manifestaram. "Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês", completou.

Iza anunciou o fim de seu namoro com Yuri Lima nesta última quarta-feira, 10. Ela postou um vídeo revelando que descobriu que foi traída. "[...] Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal. Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu...", revelou.

