Iza anuncia o fim de seu relacionamento com Yuri Lima: "Me traiu"

A cantora Iza, que está grávida, anunciou o fim de seu namoro com o jogador de futebol Yuri Lima e revelou que ele a traiu

A cantora Iza usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. Ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, ela revelou que descobriu que o atleta a traiu. "Quem me conhece, sabe que eu sou o tipo de pessoa que não suporto esse tipo de coisa. Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou. Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", começou ela.

"Eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável. Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", revelou.

Depois, Iza deu detalhes da traição. "Tinha conversas com ela em altos níveis. Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Foram informações que chegaram até a mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias. Os prints chegaram até a mim e, muito provavelmente, vão chegar até vocês também. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também, lamentavelmente para a família dele. Eu não queria que fosse assim, mas eu achei que eu deveria me antecipar", desabafou.

Vale lembrar que antes de se relacionar com o atleta, Iza foi casada com o produtor Sérgio Santos. A cantora anunciou o término em suas redes sociais em outubro de 2022. "A vida é feita de ciclos e vocês sabem o quanto sou honesta quando compartilho cada um deles com vocês aqui. Sempre respeito meu tempo e dessa vez não foi diferente, continuo acreditando que o mais íntimo precisa ser processado dentro da gente, antes de tudo. Então, agora me sinto pronta para dividir com vocês que eu e Sérgio não somos mais um casal", disse ela.

"Temos uma história linda de amor, cumplicidade e parceria, e estamos ressignificando essa relação como duas pessoas que se respeitam e se admiram, mas em novos caminhos. Agradecemos o carinho que recebemos desde o início e, por isso, queríamos comunicar nossa decisão da forma certa, com o cuidado que essa história merece. Agora precisamos de espaço para entender cada etapa dessa nova fase. Com todo meu amor, Iza", completou.

Como começou o relacionamento de Iza e Yuri?

Iza assumiu publicamente seu relacionamento com Yuri em fevereiro do ano passado. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, em agosto do ano passado, a artista contou que conheceu o então namorado através das redes sociais.

"Ele me mandou uma mensagem em 2018 elogiando minha figura. Gente educada é um tesão. Eu mandei um emoji para ele e não paramos de nos falar. Hoje estou fazendo até música", disse ela, que ainda declarou como anda a sua amorosa. "Estou em uma fase muito especial. Achei que não teria vontade de casar na igreja novamente, mas com o Yuri eu tenho", declarou.

A gravidez

Em abril, o jornalista Leo Dias revelou que Iza e Yuri estavam à espera da primeira filha. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista revelou que soube da notícia no dia 3 de março. Ele entrou em contato com a cantora, que confirmou a informação, contudo pediu para que não fosse divulgada por enquanto.

Alguns dias depois, a cantora realizou uma live em suas redes sociais e exibiu a barriga de grávida. Em cima do palco, antes de iniciar uma música, a famosa falou um pouco sobre a gravidez. Segunda a artista, ela desejaria ter anunciado a gravidez através da música.

"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito especial, muito mais especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo. É muito louco porque quando eu lancei o meu álbum 'Afrodite', eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida", confessou ela entre risadas. "Eu me coloquei dentro de um saco gestacional e virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo. No tempo certo", declarou.

Em maio, a cantora e o jogador de futebol realizaram um chá revelação intimista para descobrir o sexo do primeiro filho. Os dois serão pais de uma menina, que se chamará Nala. Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou o vídeo do momento da descoberta. No registro, ela e o namorado aparecem na sala de casa vestidos de branco de forma casual. Os dois posam em frente a balões que formam um ponto de interrogação com uma grande bexiga no meio. Antes de estourarem, eles fazem dancinhas e se emocionam. Depois da contagem regressiva, eles estouraram o balão principal, que liberou uma chuva de confete rosa.