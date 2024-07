Quitéria Chagas critica falta de valorização do samba no mercado publicitário: 'Preconceito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Quitéria Chagas exalta sua paixão pelo Carnaval e reforça importância de luta pela valorização do samba

Quando o assunto é Carnaval brasileiro, é impossível não se lembrar de Quitéria Chagas (43), que após um período morando na Itália, ela está de volta ao Brasil para retomar com alguns projetos profissionais. São mais de duas décadas de história, não apenas de festividade, mas também de luta! Em entrevista à CARAS Brasil, a artista critica a falta de valorização do samba no mercado publicitário: "Preconceito".

Neste ano, Quitéria Chagas foi confirmada como rainha da bateria do Império Serrano. Ela tem uma longa história com o Carnaval brasileiro, sendo esssa uma de suas grandes paixões. A atriz reforça que não é apenas uma festividade, mas um momento de luta também.

"A gente ainda não tem a valorização comercial, o mercado publicitário ainda não nos enxerga, é muito estranho isso, rainhas com 1 milhão de seguidores [no Instagram], e quase não fazem publicidades. Tem uma questão de racismo e preconceito nisso também, mas espero que um dia quebre", confessa.

Por conta de sua trajetória no Carnaval, Quitéria reforça que foi uma das primeiras figuras que abordou a data para além de um momento de festividade, mas como uma forma de luta e empoderamento para mulheres.

"Nesses 25 anos, eu continuo nessa luta pela valorização da mulher no samba, além do corpo dessa mulher, atriz, do samba, eu tento valorizar e buscar questões de políticas públicas para ter essa valorização maior. É extremamente importante e isso reflete no coletivo, não só no meu cargo de rainha", declara.

"O Carnaval é o amor da minha vida, o ar que eu respiro. Eu divulgo muito a história da escola também. Tem a questão da representatividade da mulher preta no samba. São muitas lutas, mas eu encabecei muito essa questão de militância. Eu sempre debati temas polêmicos, mas importantes para valorização do samba e Carnaval", complementa.

DE VOLTA AS TELINHAS

Além de ser uma figura bastante conhecida no Carnaval, Quitéria Chagas possui trabalhos no audiovisual brasileiro, ela revela que tem desejo de retornar com sua carreira de atriz, inclusive, já está indo em busca de oportunidades, como por exemplo atuar em novelas.

"Renovei meu cadastro na Globo [...] Muita vontade de atuar, esse exercício de atuação, sentir o personagem, é algo muito fascinante para mim, essa imersão de se encontrar com aquele personagem, deixar orgânico na cena. Eu sinto muito prazer e quero fazer", finaliza.

