Sorocaba e Biah Rodrigues levam os filhos gêmeos para casa

Na saída da maternidade, o cantor Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, mostram os rostos dos filhos em ensaio fotográfico encantador

O cantor sertanejo Sorocaba e a esposa, Biah Rodrigues, levaram os filhos gêmeos para casa na manhã deste domingo, 14. Os dois foram fotografados na saída da maternidade em São Paulo com os bebês Zion e Angelina no colo.

Orgulhosos da família que construíram, Biah e Sorocaba posaram com os bebês para um ensaio fotográfico no quarto da maternidade antes de deixarem o local e esbanjaram fofura e romantismo.

Vale lembrar que Zion e Angelina nasceram no dia 3 de julho em um parto cesariana. Porém, a mãe teve pressão alta durante o parto e precisou de recuperar na UTI por alguns dias e o bebê Zion também teve desconforto respiratório e ficou na UTI Neonatal. Agora, todos estão bem e já foram para casa.

Biah e Sorocaba também são pais de Theo e Fernanda.

Biah Rodrigues é internada na reta final da gestação

Pouco antes de conhecer os filhos, a família passou por um susto em decorrência da saúde da mãe dos pequenos. Biah foi diagnosticada com influenza e precisou ser internada, para que fosse acompanhada de perto pelos médicos:

"Peguei influenza e estou internada, mas o bebês estão bem e são monitorados. Tive contrações, porém, sem dor. Acho que estão gostando do forninho. Tudo no tempo certo", contou ela na ocasião. A jovem também mostrou que precisou fazer uma nebulização, por causa da secreção no nariz, mas garantiu aos seguidores que ficaria bem.