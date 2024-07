Saiba quanto custa o look de Mavie para ir ao instituto de Neymar Jr

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie aparece fofíssima com look rosa e branco durante passeio com a mãe. Saiba qual é o preço

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 9 meses de vida, foi conhecer o instituto que leva o nome do seu pai em Santos, litoral de São Paulo. A bebê foi fotografada pela equipe do local enquanto circulava pelos espaços junto com a mãe e esbanjou fofura. Tanto que o look dela chamou a atenção.

Mavie apareceu com um modelito quentinho e fofo. Ela usou um macacão da grife Fendi em tom de rosa e branco, que custa US$ 620 - cerca de R$ 3.300 - e é vendido junto com uma camiseta branca.

Além disso, o modelito dela contou com uma blusa de lã com uma ursinha de crochê e várias bolinhas, que é da marca Teddy Bwear e custa R$ 189. Para completar o visual, a bebê usou tênis de uma loja de departamento internacional.

Vale lembrar que Neymar e Bruna estão juntos novamente. Eles tiveram uma breve separação depois do nascimento de Mavie em 2023, mas já reataram o romance e foram flagrados aos beijos há poucas semanas.

Neymar e Bruna Biancardi dão nova chance a namoro

Neymar e Bruna surgiram juntos em um show de Thiaguinho, no último domingo (7), em meio a especulações de que estariam juntos novamente, já que a influenciadora voltou a seguir o craque e esteve na Arábia Saudita junto com ele, onde defende a camisa do Al-Hilal.

Durante o show do cantor, que é amigo de Neymar, o casal ficou juntinho e não se intimidou com a presença dos paparazzi, se beijando na frente de todos. Em outro vídeo divulgado recentemente, é possível ver que, durante o fim de semana, os dois participaram de uma roda de samba, onde o jogador soltou a voz e se declarou: "Nosso amor que lute. A gente só está precisando de um reajuste".