Neymar Jr se derrete ao ver Mavie e Bruna Biancardi em seu instituto

Bruna Biancardi leva a filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, para conhecer o instituto com nome do pai em Santos

O jogador de futebol Neymar Jr ficou encantado ao ver as fotos da filha, Mavie, com a mãe, Bruna Biancardi, no instituto que leva o seu nome em Santos, litoral de São Paulo. As duas foram até o local para conhecerem o espaço que apoia crianças e jovens da região.

Nas fotos, Mavie apareceu com look rosa e branco enquanto brincava no campo de futebol e também posou no colo da mãe coruja. Ao ver as imagens, Neymar disse: “Meus amores”.

Vale lembrar que Neymar e Bruna estão juntos novamente. Eles tiveram uma breve separação depois do nascimento de Mavie em 2023, mas já reataram o romance e foram flagrados aos beijos há poucas semanas.

Gravidez de Bruna Biancardi foi planejada

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com uma pessoa perguntando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles, e as amigas defenderam a influencer.

As amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outra pergunta, um internauta quis saber se Bruna tem preenchimento labial e as amigas negaram. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, afirmou uma amiga. E a outra completou: “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”.