Saiba qual o salário de Yuri Lima, jogador que traiu a cantora Iza

O jogador Yuri Lima, ex-namorado e pai da filha da cantora Iza, joga no Mirassol, time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro

O nome de Yuri Limase tornou uma dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após a cantora Iza expor uma traição do jogador de futebol. Os dois estão à espera da primeira filha, que se chamará Nala, e com o término da relação, muitos internautas questionaram se o atleta terá que pagar pensão para a herdeira.

Yuri atualmente é atleta do Mirassol, clube do interior de São Paulo, que disputa a Série B do Campeonato Paulista. Mas qual é o salário do atleta? Segundo o site Extra, ele recebe mensalmente R$ 30 mil, um valor bem abaixo dos medalhões do time, como o goleiro Vanderlei (ex-Santos), que ganha quase o dobro.

Ainda segundo a publicação, os maiores salários do time giram em torno de R$ 50 mil, que é o caso dos jogadores Diego Gonçalves e Delatorre, Luiz Otávio, Warley e Chico Kim. Outros atletas como Muralha, Lucas Ramon e Wanderley, Wanderson. Gabriel e Danielzinho recebem R$ 40 mil.

Já Alex Silva (R$ 30 mil), Lucas Gazal (R$ 30 mil), Neto Moura (R$ 35 mil) e Quirino (R$ 35 mil) ganham um salário mediano. Os salários mais baixos são de Wesley (R$ 7 mil), João Victor (R$ 25 mil), PH (R$ 15 mil), Miguel Silva (R$ 5 mil) e Isaque (R$ 25 mil) e Vinícius Peixoto (R$ 6 mil).

O ex-namorado de Iza completa 30 anos em agosto. Ele disputou apenas cinco jogos pelo Mirassol neste ano. Na última quarta-feira, 10, dia que a traição foi exposta, Yuri entrou em campo pelo time B do clube do interior e marcou um dos gols do empate contra o Grêmio Prudente pela Copa Paulista.

Yuri, vale lembrar, começou sua carreira no Audax atuando como médio volante e passou pelo Santos e Fluminense.

Técnico do Mirassol revela reação de Yuri Lima após vídeo de Iza

O técnico do Mirassol, Mozart Santos, contou que conversou com o atleta após a cantora Iza expor publicamente o fim da relação entre os dois. Em entrevista ao UOL, Mozart explicou que prestou solidariedade ao jogador de futebol e o acolheu como 'um pai faria com um filho'.

"Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião", declarou o técnico. Saiba mais!