Baleado por policial, goleiro Ramon Souza se pronuncia: 'Abalado'

Goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza foi atingido por uma bala de borracha disparada por um PM durante confusão em campo

Goleiro do Grêmio Anápolis, Ramon Souza falou pela primeira vez após ser atingido por uma bala de borracha disparada por um policial militar na última quarta-feira, 10. O incidente ocorreu durante a confusão na partida da segunda divisão do Campeonato Goiano.

Através das redes sociais, Ramon, que precisará ficar afastado dos campos por um período, contou que jamais esperou passar por este tipo de situação. "A gente fica abalado psicologicamente. Eu estava no meu ambiente de trabalho, nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Agora é continuar fazendo o que sempre faço, trabalhar para melhorar e voltar a jogar futebol o quanto antes", declarou o jogador de futebol.

De acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo, o goleiro do Grêmio Anápolis informou em depoimento à Polícia Civil que a confusão se iniciou logo após a discussão de um jogador do time adversário, Centro Oeste, com um gandula - pessoa responsável por buscar as bolas jogadas para fora do campo.

Ramon Souza explicou que a arma foi apontada pelo policial após o fim da discussão. Segundo o jovem, a autoridade também teria ameaçado outros jogadores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grêmio Anápolis (@gremioanapolis)

Grêmio Anápolis emite nota de repúdio

Após o incidente, o Grêmio Anápolis, time defendido por Ramon Souza, se pronunciou a respeito da situação. Através das redes sociais oficiais do clube, eles emitiram uma nota de repúdio. Confira na íntegra:

"O Grêmio Anápolis vem a público repudiar o lamentável, ridículo e revoltante acontecimento, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta quarta-feira (10), pela décima segunda rodada da Divisão de Acesso.

Após o final da partida contra a equipe do Centro Oeste, nosso goleiro Ramon Souza foi atingido de forma covarde por um tiro de bala de borracha, efetuado por um policial da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Um ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas, que ali estavam no Estádio Jonas Duarte. O dia 10 de julho fica marcado por um ato violento, sujo e horrível contra um de nossos jogadores, o que jamais será esquecido.

O GEA informa que entrará com medidas cabíveis, para que o responsável seja punido e que a justiça seja feita, para que este ato CRIMINOSO, não fique impune.

Nosso goleiro foi atendido em campo pelo médico do GEA, Dr. Diego Bento, que dentro da UTI móvel realizou os primeiros socorros. Atualização: Após receber o atendimento, o goleiro Ramon Souza não corre risco de vida ou de perder a perna atingida".