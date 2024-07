Técnico do Mirassol revela reação de Yuri Lima após vídeo de Iza: 'Triste'

O técnico Mozart Santos, do Mirassol, contou que acolheu Yuri Lima 'como um pai' após a cantora Iza expor publicamente a traição

Técnico do Mirassol, time onde Yuri Lima joga atualmente, Mozart Santos contou que conversou com o atleta após a cantora Iza expor publicamente o fim da relação entre os dois. Na última quarta-feira, 10, a artista revelou que estava terminando o namoro devido a uma traição do ex-companheiro.

Agora, em entrevista ao UOL, Mozart explicou que prestou solidariedade ao jogador de futebol e o acolheu como 'um pai faria com um filho'. Sem entrar em muitos detalhes a respeito da conversa que teve com Yuri Lima, o técnico ressaltou ser um assunto pessoal do atleta.

Apesar de não comandar o time B do Mirassol, que disputa a Copa Paulista, ele esteve presente no Estádio José Maria de Campos Maia acompanhando a partida do time, que iniciou minutos após Iza publicar o vídeo relatando o término.

"Ele está chateado, está triste por tudo que aconteceu, pelo erro que ele cometeu. Ele é consciente disso, sabe que errou. É um assunto particular dele também, quem tem que resolver isso é ele com a namorada, sempre assim. O resto é especulação, na minha opinião", declarou Mozart Santos sobre a reação do atleta.

Em seguida, o técnico mencionou o 'julgamento da internet'. "Eu prestei minha solidariedade a ele como um pai faria com um filho. Nós estamos sujeitos a erro. Qual é o grande problema hoje, principalmente desse mundo virtual, é que todo mundo é juiz de tudo. O menino já está sendo execrado e tal, o problema é dele com a mulher dele, são eles que têm que resolver", disse.

"Se ele errou, ele tem que assumir o erro dele. Cabe a ela perdoar ou não perdoar, eles vão ter um filho juntos. Eu não tenho autoridade nenhuma para julgar ninguém, não. A única coisa que eu fiz, como um 'pai', é prestar minha solidariedade a ele, simples assim. E estou aqui para ajudá-lo. E isso não significa que eu concorde ou não concorde com as ações, mas não cabe a mim julgar. Eu graças a Deus não vivo nesse mundo virtual, não sou juiz de nada", concluiu Mozart Santos.

Iza agradece apoio após expor traição

Na tarde desta quinta-feira, 11, a cantora Iza usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho e apoio que está recebendo dos famosos e dos fãs após anunciar que terminou seu relacionamento com Yuri Lima depois que descobriu que foi traída.

"Meus talismãs. Eu não sabia que tanta gente me amava. E que tanta gente ia viver isso comigo. Ainda não consigo responder todos, mas vou. Porque esse carinho e amor todo merecem meu amor também. Vocês me fazem forte mesmo quando eu não preciso ser", disse a artista no começo da mensagem postada nos Stories do Instagram.

A artista, que está à espera da primeira filha, que se chamará Nala, afirmou que se sentiu abraçada por todas as pessoas que se manifestaram. "Obrigada por tantas mensagens, flores, textos, diálogos, vídeos e desabafos. Podem ter certeza que realmente estou me sentindo abraçada. Amo vocês", completou.