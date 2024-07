Mavie: Saiba quanto custa a piscina de bolinhas personalizada

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie ganhou uma piscina de bolinhas personalizada com seu nome. Saiba qual é o preço

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 8 meses de vida, ganhou um presente luxuoso nos últimos dias. A bebê foi presenteada com uma piscina de bolinhas personalizada com seu nome e que não é nada barata.

O brinquedo de Mavie é rosa e com bolinhas em tons de rosa, branco e transparente. Inclusive, o nome dela foi escrito na lateral da piscina.

A piscina de bolinhas personalizada com o nome da criança custa R$ 729 na loja Bebê Panda Enxoval, e, sem o nome personalizado, o brinquedo custa R$ 689 .

Mavie sempre aparece nas redes sociais dos pais rodeada de amor e carinho. Ela sempre se destaca com seus looks encantadores e é sempre elogiada por sua beleza impecável.

Gravidez de Bruna Biancardi foi planejada

A influenciadora digital Bruna Biancardi contou com a ajuda de suas amigas para responder perguntas dos internautas nas redes socais. Elas se depararam com uma pessoa perguntando se Biancardi engravidou ‘de propósito’ de Neymar Jr para ter Mavie, filha deles, e as amigas defenderam a influencer.

As amigas de Bruna garantiram que a gravidez de Mavie foi planejada. “A Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi. Ele pediu uma irmã. Então, se foi planejado, não foi ‘de propósito’”, disse uma amiga. E outra colega completou: “Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram”. Por sua vez, Biancardi completou: “Parei de tomar remédio”.

Em outra pergunta, um internauta quis saber se Bruna tem preenchimento labial e as amigas negaram. “Estou até querendo que ela coloque um pouquinho para desenhar”, afirmou uma amiga. E a outra completou: “Ela tem esse beiço maravilhoso mesmo, aceitem”.