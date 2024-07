Conheça os detalhes da mansão de 16 quartos de Luciano Huck e Angélica!

A casa de Luciano Huck e Angélica fica em Joá, no Rio de Janeiro, considerado por muitos a Beverly Hills brasileira e possui 1.500 metros quadrado

Os apresentadores Luciano Huck e Angélica moram em uma mansão de tirar o fôlego, localizada no Joá, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro. A casa já foi palco da badalada festa de casamento de Guy Oseary e Michelle Alves, que recebeu convidados como Madonna e Bono Vox, vocalista do U2, além de frequentemente recepcionar famosos em festas de fim de ano e outras comemorações.

O terreno tem cerca de 4.000 m², uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea. O projeto é do premiado escritório de arquitetura Bernardes + Jacobsen.

A mansão de 1.500 metros quadrados de área construída que conta 16 quartos, sendo seis suítes, um cinema, salão de jogos, diversas salas de estar, e um espaço que parece uma galeria de arte. As janelas e portas de vidro são um dos destaques, permitindo que o interior se integre à paisagem natural ao redor. Segundo Luan Santana disse que a casa do apresentador é a "mais bonita que ele já viu na vida".

O imóvel também tem pé direito duplo, conceito aberto com sala de estar e cozinha integradas e janelas de vidro com portas de correr com vista para a mata. Em entrevista à revista Vogue, a apresentadora falou sobre a casa da família e contou que o marido teve grande papel na decoração do lar.

"Esse lar foi construído em meio à natureza para que a gente tivesse todos os ambientes que usamos por perto e não precisássemos sair daqui. Preferimos jantar em casa do que sair para alguma festa. Gostamos mais, inclusive, de fazer festas aqui. Já fizemos muitos jantares, celebrações de batizado e aniversários nesse espaço. Aqui é um lugar de alegria", contou.

Segundo ela, Huck foi o maior responsável pela decoração, mas ela também deu seu toque, com um conjunto de almofadas bordadas compradas em uma viagem ao Havaí e dois banquinhos originais da Ilha do Ferro, em Alagoas, também comprados durante uma viagem da família.

Além disso, o casal tem uma extensa coleção de fotografias de Sebastião Salgado e uma parede inteira para expor um quadro de Angélica criado pelo artista Vik Muniz a partir de colagens de revistas em que ela posou ao longo da carreira.

Angélica já mostrou detalhes do local para a série "Lar: Vida Interior" do GNT. Veja!