Virginia Fonseca revela quarto do filho caçula na fazenda de Leonardo

Virginia Fonseca revela que a sogra, Poliana Rocha, decorou um quarto para o neto que ainda não nasceu, José Leonardo, na fazenda da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou que a sogra, Poliana Rocha, montou um quarto decorado para o neto caçula, José Leonardo, que ainda não nasceu, na fazenda da família em Goiás. O bebê nascerá nos próximos meses e já tem um local para descansar na casa dos avós.

O quarto de José Leonardo foi feito na Fazenda Talismã, que pertence à família do cantor Leonardo. O ambiente tem a decoração em tons de azul e branco e com detalhes inspirados no universo sertanejo, como brinquedos de cavalo e violão.

Além de José Leonardo, as netas Maria Alice e Maria Flor também possuem um quarto para elas na fazenda. A avó coruja montou um quarto rosa com estilo de princesa e em tons de rosa e branco. “Poliana, você arrasou! Ficou perfeito e as Marias estão encantadas”, disse Virginia ao conhecer o quarto.

Virginia Fonseca é casada com o cantor Zé Felipe, que é filho de Poliana Rocha e Leonardo.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Virginia Fonseca fala das diferenças das filhas

A influenciadora digital Virginia Fonseca está de férias em Orlando, Estados Unidos, com as duas filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano, e a sogra, Poliana Rocha. Durante um passeio no domingo, 7, ela destacou o quanto as filhas possuem personalidades diferentes.

Em um post nas redes sociais, Virginia destacou que cada herdeira gosta de um universo. "Domingou por cá e é muito engraçado como as duas são completamente diferentes kkkkk os opostos. Maria Alice curte super heróis e coisas diferentes, Florzinha curte princesas e maquiagens, esmaltes kkkkkk e é muito bom ser mãe das duas e poder viver os 2 mundos. Amo vocês que Deus abençoe e ilumine o caminho de vocês sempre. Ps: um calor de chorar e a Maria Alice com essa fantasia toda tampada e bem maior que ela e não aceita tirar kkkkk", escreveu.