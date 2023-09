Virgínia compra terreno ao lado de mansão para construir complexo de lazer: “Mini cidade”

Virgínia Fonseca compra lote gigantesco para construir chalés, quadras, lago e outras áreas de lazer ao lado de sua nova mansão

A influenciadora digital Virgínia Fonseca acaba de fazer um novo investimento para sua mansão milionária! Através das redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe contou que arrematou um terreno ao lado da residência, que está em construção, para transformar a propriedade em um verdadeiro complexo de lazer.

Em um vídeo divulgado pela arquiteta que assina a obra da mansão, Izadora Mariano, a influenciadora dividiu a novidade com seus seguidores: “Gente, eu estou bem ansiosa! Na verdade, o lote do lado não era nosso, aí a gente veio aqui um dia, eu falei assim ‘queria muito fazer uma quadra para curtir vôlei, beach tennis’”, Virginia contou empolgada.

"Por mais que o lote seja nosso e grande, não podemos construir depois de atingir certo limite. Aí a arquiteta falou que tinha esse aqui do lado e a gente pegou. Agora a gente quer fazer quadra, lago, chalés, porque como a nossa família é muito grande, aqui em casa já não tem quarto. São sete quartos, mas não tem como visita vir”, Virgínia explicou a decisão.

Izadora contou que além das novas dependências para a família, Virgínia também quer construir seu próprio espaço para festividades: “Hoje eu e a Vi viemos na obra para alinhar as expectativas do projeto ao lado, que vai conter lago, quadras, quiosques e salão de festa", ela relatou na publicação que ganhou elogios: "Casa de rico", disse uma fã. "Na verdade, vai ser uma bela de uma mini cidade", opinou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izadora Mariano (@izadoraayresarquitetura)

Vale lembrar que além do novo anexo, a mansão dos pais das pequenas Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, que tem apenas nove meses, conta com outros cômodos luxuosos. A influenciadora já revelou que sua nova residência terá sala de massagem, estúdio de gravação, estúdio de música, academia, SPA, espaço gourmet, adega, salão de beleza e sauna.

