Graciele Lacerda e Zezé di Camargo anunciam gravidez: "Nosso milagre"

O cantor Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez! Ele e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez nas redes sociais nesta quinta-feira, 11

O cantor Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez! Ele e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez nas redes sociais nesta quinta-feira, 11. Após diversas tentativas, os dois compartilharam um vídeo no qual celebram a novidade.

"A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me sentir perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava ", começou ela no vídeo.

Zezé também falou sobre o assunto. "Eu acredito que tudo acontece no tempo certo. Deus tem um plano, mesmo quando não sabemos, ele está guiando para caminhos maiores. Hoje queremos comemorar com vocês uma benção incrível. Que Deus colocou nas nossas vidas. Depois de tanto tempo, oração e esperança, finalmente chegou o momento certo pra uma nova vida florescer".

Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", encerrou.

Vale lembrar que Zezé di Camargo é pai de três filhos: Wanessa, Igor e Camilla. Todos eles fruto de seu relacionamento de 30 anos com a empresária Zilu Godoi.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Em outra publicação, a noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, chamou a atenção ao compartilhar fotos exibindo mais uma de suas produções para acompanhar o amado em seu show. Dessa vez, a influenciadora fitness resolveu colocar um look com estampa de bolinhas. Veja!