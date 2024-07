Graciele Lacerda conta qual foi a reação de Zezé ao saber de gravidez

Após várias tentativas para engravidar com fertlização, Graciele Lacerda conta como Zezé Di Camargo reagiu ao saber de gestação

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, contou como foi a reação do cantor ao saber que ela está grávida após várias tentativas que fizeram para ter um bebê juntos. Em seus stories no Instagram, a influenciadora até compartilhou uma foto dele de quando ficou sabendo da notícia.

Segundo a empresária do ramo da saúde, ela não conseguiu fazer suspense e nem uma surpresa para falar que está gestante. Isso porque, eles esperavam ansiosamente pelo resultado do exame em um dia já marcado. Logo ao chegar em casa, Zezé já abordou a amada, que recebeu a notícia do médico por mensagem no celular.

"Já diz tudo", escreveu Graciele Lacerda ao colocar uma foto do artista com os olhos cheios de lágrimas, mostrando emoção ao saber que tinham conseguido um bebê após cerca de sete tentativas de implantação de embriões.

Ainda em seus stories, a influenciadora explicou que eles fizeram tratamento e fertlização para a gravidez acontecer já que Zezé havia feito vasectomia. A famosa ainda contou que o cantor a fez mudar de ideia sobre ser mãe, pois, até então havia bloqueado seu desejo e, por isso, não havia congelado óvulos.

Graciele Lacerda também compartilhou que o médico sabe qual é o sexo do bebê desde quando foi implantar o óvulo fecundado, mas que ela só saberá no chá revelação. Depois disso, a jornalista contou os nomes que são opções para eles.

Gêmeos? Graciele Lacerda mostra pela primeira vez o ultrassom

Após fazer tratamento e fertilização para engravidar de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda falou sobre a possibilidade de estar esperando mais de um bebê. Neste sábado, 13, ela respondeu dúvidas dos seguidores sobre o novo momento que está passando e revelou se terá gêmeos ou até trigêmeos.

Depois de contar que fez várias tentativas durante os últimos anos, a influenciadora explicou que tinha três embriões e que resolveu colocar apenas um, sobrando dois para posteriormente, caso queira. Então, a noiva do sertanejo falou que há apenas um bebê mesmo e mostrou as imagens dele em sua barriga no ultrassom. Veja a foto do ultrassom aqui.